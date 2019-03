Kitiltották az X-faktorból Michael Jackson dalait

Korábban már beszámoltunk arról, hogy számos rádióállomás felfüggesztette a Michael Jackson-dalok sugárzását, méghozzá a Neverland elhagyása című dokumentumfilmben napvilágot látott gyerekmolesztálási vádak miatt. Most a brit X-faktor is beáll a sorba, és letiltja az énekes összes számát, ami azt jelenti, hogy

sem a versenyzők, sem a meghívott vendégek nem énekelhetik őket a műsorban.

A brit tehetségkutatóban korábban voltak olyan adások, amelyek erősen Jackson dalaira építettek, ilyen volt például a Michael Jackson vs Queen este is, amikor a versenyzőknek a két ikon dalai közül kellett választaniuk. A The Sun számolt be arról, hogy ez a következő évadtól megváltozik majd, és szigorúan tilos lesz az énekes számai közül énekelni.

A HBO Neverland elhagyása című dokumentumfilmjében Wade Robson és James Safechuck vádolják Jacksont azzal, hogy molesztálta őket gyerekkorukban. A rajongók komolyan felháborodtak a négyórás film láttán, és az HBO-t már be is perelték a sugárzásért, de rengetegen mégis elfordultak a popikontól az elhangzottak hatására. A rádióállomásokon kívül például a Louis Vuitton is kivonta a forgalomból a Jackson-tematikájú darabjait.

További rádiók is letiltották Michael Jackson számait A norvég közrádió viszont újra játssza a popkirály dalait.

Egyelőre nem tudni, hogy a magyar X-faktor is így tesz-e, de az biztos, hogy a brit verzióban több Jackson számot nem hallhatunk majd.