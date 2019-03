Sokkal jobban fogynak Michael Jackson lemezei, mióta kiderült, hogy gyerekeket molesztált

Óriási vihart kavart a napokban bemutatott Leaving Neverland című dokumentumfilm (Magyarországon péntek óta elérhető az HBO Go-n), amelyben két, ma már harmincas éveiben járó férfi beszél arról megrázó részletességgel, hogyan molesztálta őket Michael Jackson gyerekkorukban.

Pornó és cukor: ezt adta Michael Jackson a gyerekeknek Az HBO egy megrázó dokumentumfilmben meséli el, hogy a világ leghíresebb korabeli előadója, hogyan gyűjtötte maga köré a fiúkat, és senkinek nem tűnt fel, mi zajlik a zárt ajtók mögött.

A történtek hatására sok helyen fellángolt a vita, hogy elválasztható-e Jackson zenéje a tetteitől, több rádió, köztük a brit közszolgálati BBC is arra jutott, hogy nem játssza tovább a popkirály számait, még A Simpson család producere is úgy döntött, hogy nem engedik többé adásba a sorozat egyik klasszikus epizódját, amiben Jackson az egyik szinkronhang.

Mindezek ellenére Jackson zenéi nagy sebességgel kúsznak egyre feljebb az iTunes letöltési listáján, mióta kirobbant a botrány, legalábbis Nagy-Britanniában. A Number Ones című válogatáslemez jelenleg a 23. legnépszerűbb album az országban, míg a Leaving Neverland bemutatása előtt csak a 87. helyen állt, de a The Essential Michael Jackson (jelenleg a 76.), a Thriller (133.) és a Bad is (142.) látványosan kapaszkodik felfelé.

Kép: AFP