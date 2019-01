A moziban is együtt énekelhetünk Freddie Mercuryval

Öveket becsatolni, jön a Bohém rapszódia énekelhető változata.

Hiába nem szerették a kritikusok, a Queen-film diadalmenete megállíthatatlannak tűnik. Hétvégén a Legjobb drámai film és a Legjobb férfi főszereplő díját is megnyerte a Golden Globe-on, most pedig bejelentette a Fox, hogy Észak-Amerikában újra bemutatják a mozik, ám egy új, karaoke-kompatibilissá tett verzióban, ahol a vásznon futnak majd a dalszövegek, és a nézők együtt énekelhetnek Rami Malekkel. Egyelőre 750 mozi vetíti majd Kanadában és az Egyesült Államokban, de feltehetően Európába is megérkezik majd az énekelhető változat. A Freddie Mercury életét bemutató Bohém rapszódia már így is túlszárnyalta a várt bevételeket, de az új turnussal még bőven hozzá tud majd tenni az eddigi 743 millió dollárhoz, amit világszerte összeszedett. A film Golden Globe-diadala azért is érdekes, mert ezt a díjat mégiscsak a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szervezete osztja, márpedig 30 éve nem volt olyan győztes, amit ennyire utált volna a kritika, a Rotten Tomatoes-on például mindössze 63 százalékon áll.

Kiemelt kép: Fórum Hungary