A Viszkisnek még Bridget Jonesszal is meg kell küzdenie

Karácsonykor minden kötelező karácsonyi klasszikust kénytelenek leadni a tévék, különben olyan forradalom tör ki, mint tavaly a Reszkessetek, betörők! miatt. Kevin Andy Vajnáéknál kötött ki, és majdnem nélkülöznünk kellett. Aztán persze hál’ isten felkerült a műsorra, és ez most sem lesz másként. Meglepetések nem fogják érni az embert az ünnepek alatt, de segítünk eligazodni a megszokott választék között, hogy mit, mikor és hol találunk karácsonykor. Kiemeltünk egy-két filmet a főbb csatornákról, de persze akinek van HBO-ja, HBO GO-ja vagy Netflixe, annak sokkal könnyebb dolga lesz. Utóbbi egészen megdöbbentő erőkkel készült decemberre élen Kurt Russell Mikulásával (The Christmas Chronicles).

December 23.

TV2:

18.50: Igazából szerelem

Idén jó hosszúra nyúlnak az ünnepek a hétvégékkel együtt, éppen ezért már szenteste előtt találunk karácsonyi filmeket. Bár Harry Potter-maraton most nem lesz, a Viasat3-on 22-én lemegy a Harry Potter és a félvér hereg. A legeslegfontosabb alapművet viszont egy nappal később láthatjuk a TV2-n. Az Igazából szerelem ott van az elsők között december végén, mióta az eszét tudja az ember, a mai napig a szemünk előtt lebeg Hugh Grant tánca miniszterelnökként, de Andrew Lincoln, a Walking Dead színésze is a vígjátékban tűnt fel, mint a reménytelenül szerelmes Mark a tábláival

December 24.

RTL Klub:

18.45: Aranyhaj és a nagy gubanc

20.35: Neveletlen hercegnő

22.40: Banks úr megmentése

TV2:

18.50: Jégkorszak: A nagy bumm

20.40: Reszkessetek, betörők!

22.35: Holiday

Viasat3:

18.40: Télbratyó

21.00: Jurassic Park

A TV2, RTL Klub és a Viasat3 hármasásánál megtaláljuk a Reszkessetek, betörőket!-et és az Igazából szerelem párját, a Holiday-t is Jude Law-val, Kate Winslettel, Cameron Diazzal és Jack Blackkel. Ha a Holiday fent lenne a Netflixen, biztos, hogy dicsekedhetnének azzal is, hogy a felhasználók hányszor nyomtak az ismétlés gombra egymás után. A Holiday-en kívül a Neveletlen hercegnőt maximum azért érdemes megnézni, mert Anne Hathaway egyik első vígjátékáról van szó 17 évvel ezelőttről.

RTL II:

22.00: ValóVilág powered by Big Brother

Super TV2:

18.50: Johnny English

20.50: 27 idegen igen

23.15: Bridget Jones naplója

Film+:

18.30: A maszk

20.30: A hobbit – Az öt sereg csatája

Mozi+:

19.00: Minyonok

21.00: Jurassic World

23.30: A Viszkis

Összességében úgy tűnik, hogy a TV2 Csoport főbb csatornáinak jobban ment a válogatás, mint az RTL-nek, de az is lehet, hogy csak a ValóVilág szúrja annyira a szemünket szenteste. Persze ha már bennragadtak ez a csapat ember a villában VV Csokival az élen, adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy szerepeljenek a tévében. A valóságshow mellett A Viszkist érdemes kiemelni, ez volt az egyik legsikeresebb közönségfilm az elmúlt évekből Ambrus Attiláról, akit Szalay Bence játszik.

Az izzadós nyomozónak vagy az uncsi Viszkisnek szurkoljunk? Antal Nimród elkészítette az első komolyan vehető magyar akciófilmet, csak telezsúfolta közhelyekkel.

December 25.

RTL Klub:

18.45: Jégvarázs

20.35: Jégvarázs: Party Láz

20.45: Neveletlen hercegnő 2.: Eljegyzés a kastélyban

TV2:

18.50: A kis kedvencek titkos élete

20.40: Reszkessetek, betörők! 2.: Elveszve New Yorkban

22.55: Rossz anyák

Viasat3:

21.00: Jurassic Park 2.: Az elveszett világ

Ilyenkor mindig jól jönnek a zsebből előhúzható sorozatok, legyen szó akár a Reszkessetek, betörők!-ről, vagy a Jurassic Parkról. A főbb csatornák kínálatából maximum rájuk érdemes figyelni, ugyanis a Rossz anyák az egyik legkellemetlenebb filmes pillanat volt 2016-ban Mila Kunisszal.

RTL II:

22.00: ValóVilág powered by Big Brother

Super TV2

18.50: Johnny English újratöltve

21.00: Pappa pia

23.25: Bridget Jones: Mindjárt megőrülök!

Film+:

18.40: A bakancslista

20.30: A Gyűrűk Ura – A Gyűrű Szövetsége

Mozi+:

19.00: Gru

21.00: Függetlenség napja: Feltámadás

23.30: Kingsman: A titkos szolgálat

AXN:

19.05: Men in Black – Sötét zsaruk

A Pappa piáról talán jobb ha különösebben említést sem teszünk, amilyen kritikákat kapott a film (szerencsére jön a második rész), viszont a Bridget Jones egy olyan példa karácsony első napjáról, amit nehéz megúszni és megunni ilyenkor. Csak a harmadik résszel lőttek mellé a készítők, az első kettőre még ma is nyugodtan büszke lehet Renée Zellweger, de még Hugh Grant és Colin Firth is.

December 26.

RTL Klub:

19.05: Elliott, a sárkány

21.05: Rossz anyák karácsonya

22.50: Karácsony

TV2:

18.50: Bridget Jones babát vár

21.20: Reszkessetek, betörők! 3.

23.20: Miért éppen Minnesota?

01.20: Az interjú

Viasat3:

21.00: Jurassic Park 3.

Talán a legjobban az Interjú című film lóg ki a sorból, nem véletlenül dughatták el ennyire a TV2-nél. Seth Rogan és Evan Goldberg rendezése óriási botrányt kavart annak idején, mivel a történet szerint a főszereplők, Rogan és James Franco Kim Dzsongunt készülnek likvidálni.

RTL II:

22.00: ValóVilág powered by Big Brother

Super TV2:

18.30: Grease

21.00: Mi kell a nőnek?

40 éve vannak velünk a Grease túlkoros tinédzserei Minden idők legsikeresebb filmmusicalje sok mindenben rekorder, így valószínűleg abban is, hogy 10-15 évvel idősebb színészek alakítanak benne kamaszokat.

Film+:

18.50: Tök alsó

20.30: Gyűrűk Ura – A két torony

23.50: Nem vénnek való vidék

Mozi+:

19.00: Gru 2.

21.00: Jack Reacher: Nincs visszaút

AXN:

19.10: Man in Black – Sötét zsaruk 2.

21.00: Man in Black – Sötét zsaruk 3.

A Coen-testvérek, Ethan Coen és Joel Coen 2007-es filmjét, a Nem vénnek való vidéket érdemes karácsony utolsó napján megnézni a Film+-on, ha nincs Netflixünk. Ott ugyanis ez és a nemrég kijött The Ballad of Buster Scruggs is fent van.

A közös nevező a halál A Coen testvérek új, a Netflixen látható westernje, a The Ballad of Buster Scruggs hozza az antológiafilmektől megszokott egyenetlenségeket, és a Coenéktől elvárt morbid vagy simán tragikus világlátást.

