Azt legalább már tudjuk, hogy jövőre biztosan érkezik a Stranger Things folytatása

A Netflix nagyon óvatosan oszt meg újabb és újabb információkat a nyolcvanas évek nosztalgiájára és a kultikus horrorfilmekre épülő sorozatról, a Stranger Things harmadik évadáról. A forgatás október közepén ért véget, most pedig csak egy sneak peak videót raktak ki az epizódok címeivel. És a Netflix hozzátette, hogy 2019-ben jön a folytatás. A részek címei alapján pedig már lehet kombinálni, hogy mi történik a gyerekszereplőkkel: Suzie, Do You Copy? (~Veszed, Suzie?), The Mall Rats (~Az áruházi patkányok), The Case of the Missing Lifeguard (~Az eltűnt életmentő esete), The Sauna Test (~A szaunateszt), The Source (~A forrás), The Birthday (~A szülinap), The Bite (~A harapás) és The Battle of Starcourt (~A startcourti csata).

A sorozat mindkét évada nagyon szólt, a tavalyi év vigi listánkon az ötödik helyre pakoltuk a Stranger Thingst, és a következőket írtuk róla:

a Duffer fivérek sorozata újra nagyot szólt, és még belefért az is, hogy egy teljes epizódot elpazaroljanak arra, ahogy Eleven Chicagóban keresi az útját, a sorozat messze legbénább karakterei segítségével. Cserébe megszerethettünk néhány új szereplőt, a régiek még közelebb kerültek a nézők szívéhez, arra pedig kevesen számítottak előre, hogy ebben az évadban kiderül, hogy a legjobb arcot nem a kicsit sokat drámázó gyerekek között kell keresni, hiszen nyilvánvalóan Steve az, aki még a sérója titkát is elárulta egy óvatlan pillanatban.

