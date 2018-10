A Breaking Bad kémiatanárja bénul le az Életrevalók remake-jében

Elkészült a 2011-ben bemutatott Életrevalók amerikai változatának az előzetese. A Neil Burger rendezte The Upside két főszereplője Kevin Hart és a Breaking Bad Walter White-ja, Bryan Cranston lesz, de fontos szerepet kap mellettük Nicole Kidman is.

Az eredeti változatban egy szenegáli származású, munkanélküli segélyre pályázó fiatal ápolónak jelentkezik egy nyaktól lefelé lebénult francia milliomos mellé, a film a két férfi egyre szorosabbá fűződő mutatságát meséli el. Ennek sémájára épül a The Upside is, melyet január 11-én mutatják be a magyar mozik, addig meg be kell érnünk az előzetesével.