Nagyon beteg poszterek készültek Lars von Trier botrányos új filmjéhez

A ház, amit Jack épített szereplői groteszk pózokban láthatóak a plakátokon.

Mint ismert, a 2011-es hitlerezése és az azzal elért kitiltását követően idén visszatérhetett Cannes-ba Lars von Trier, aki az idei mustrán mutatta be új alkotását: A ház, amit Jack épített című filmet.

Hajmeresztő lesz Lars von Trier új filmje, ami egy sorozatgyilkosról szól És ennek megfelelően már az előzetese is nagyon beteg A ház, amit Jack épített című thrillernek.

A közönséget már a világpremieren kiakasztó thrillernek májusban jelet meg az előzetese, melyet követően mostanra már poszterek is érkeztek hozzá. De még milyenek: a szereplőgárda tagjait egyenként felvonultató karakterposztereken a hat színészt és a rendezőt láthatjuk rémisztő, nyakatekert pózokban.

A 2000-ben a Táncos a sötétben című filmjével Arany Pálmát nyert író-rendező új produkciója a címben is megénekelt Jackről (az Ütközésekért Oscarra is jelölt Matt Dillon) szól, aki egy sorozatgyilkos és már tizenkét éve „űzi az ipart”, miután rendkívül intelligens és nem tudják elkapni. A film Jack pályafutásának legmeghatározóbb gyilkosságait mutatja be, miközben a magánéletét és a lelkivilágát is megismerhetjük.





Von Trier legújabb, a horror, a thriller és a dráma műfajait ötvöző alkotásában Matt Dillon mellett Uma Thurman (Ponyvaregény, Kill Bill), Bruno Ganz (A bukás, Ismeretlen férfi), Riley Keough (Mad Max: A harag útja, Logan Lucky), Siobhan Fallon Hogan (Men In Black, Vén rókák), Sofie Gråbøl (Az egyetlen, Egy gyilkos ügy) és Jeremy Davies (Ryan közlegény megmentése, Solaris) játsszák a fontosabb szerepeket.

