Hajmeresztő lesz Lars von Trier új filmje, ami egy sorozatgyilkosról szól

És ennek megfelelően már az előzetese is nagyon beteg A ház, amit Jack épített című thrillernek.

Ahogyan arról áprilisban beszámoltunk, a 2011-es hitlerezése és az azzal elért kitiltását követően idén visszatérhetett Cannes-ba Lars von Trier, aki a jelenleg zajló mustrán mutatja be új alkotását: A ház, amit Jack épített (The House That Jack Built) című filmet. A világpremier apropóján megjelent a produkció első előzetese, amely alapján a dán filmes ismét egy brutális és felkavaró alkotást hozott össze.

A 2000-ben a Táncos a sötétben című filmjével Arany Pálmát nyert író-rendező új produkciója a címben is megénekelt Jackről (az Ütközésekért Oscarra is jelölt Matt Dillon) szól, aki egy sorozatgyilkos és már tizenkét éve „űzi az ipart”, miután rendkívül intelligens és nem tudják elkapni. A film Jack pályafutásának legmeghatározóbb gyilkosságait mutatja be, miközben a magánéletét és a lelkivilágát is megismerhetjük.

A horror, a thriller és a dráma műfajait ötvöző alkotásban Dillon mellett az előzetesben is feltűnő Uma Thurman, továbbá Bruno Ganz (A bukás, Ismeretlen férfi), Riley Keough (Mad Max: A harag útja, Logan Lucky) és Jeremy Davies (Ryan közlegény megmentése, Solaris) játsszák a fontosabb szerepeket.

A cannes-i premier után A ház, amit Jack épített először a dán mozikba fog befutni, november 29-én.