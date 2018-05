Star Wars: jön a Boba Fett-film, már a rendezője is megvan

Zöld utat kapott a produkció, amelyet egy Oscar-jelölt filmes fog írni és dirigálni.

A The Hollywood Reporter számolt be róla, hogy a Walt Disney és a Lucasfilm hivatalosan is bejelentette, hogy Han Solo és Obi-Wan Kenobi után Boba Fett is saját filmet kap, azaz a a Zsivány Egyessel együtt a Star Wars ikonikus fejvadászáé lesz a negyedik spinoff, amely a saga epizódjai mellett elkészül.

A már évek óta rebesgetett, de zöld utat csak most kapó projekt még gyerekcipőben jár, mindazonáltal bejelentésével együtt az is kiderült, hogy ki fogja írni és dirigálni:a munkát az Azonosság (2003), A nyughatatlan (2005) és a legutóbbi két Farkas-mozi rendezője, a Logan forgatókönyvéért Oscar-díjra is jelölt James Mangold kapta.

Mangold felkérése újabb bizonyíték arra, hogy a Han Solo-mozi rendezésével eredetileg megbízott, majd kirúgott Christopher Miller – Phil Lord duóval felsülés után a Disney szakított azzal a szokásával, hogy a csillagok háborújás projektjeit fiatal és kevésbé ismert, ám tehetséges filmesekre bízza.

Az elmúlt években Gareth Edwards (Zsivány Egyes) és Rian Johnson (Star Wars: Az utolsó Jedik) is a fiatalos vonalat képviselte, azonban Millerék menesztését követően a helyüket a kétszeres Oscar-díjas Ron Howard vette át, az azóta bejelentett Obi-Wan Kenobi-film rendezésére pedig az ugyancsak Oscarra is jelölt Stephen Daldry szerződött le.

A Star Wars eddig bejelentett négy spinoffjából az idén elkészült második, vagyis a Solo: Egy Star Wars-történet tegnap óta látható a mozikban. A kritikánk itt olvasható a fiatal Han Solo filmjéről:

Kiemelt kép: Lucasfilm/20th Century Fox