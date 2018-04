Meghalt R. Lee Ermey, az Acéllövedék színésze

74 éves volt.

A BBC News számolt be róla, hogy 74 éves korában elhunyt R. Lee Ermey, aki legemlékezetesebb szerepét a Stanley Kubrick írta és rendezte 1987-es Acéllövedék című háborús filmben játszotta, melyben ő alakította a könyörtelen Hartman kiképzőőrmestert.

Teljes nevén Ronald Lee Ermey 1944-ben született a Kansas állambeli Emporia városában és színészkedni a ’70-es évek végén kezdett. Már az Acéllövedék előtt is olyan alkotásokban tűnt fel ugyancsak katonaszerepben, mint a kultikus Apokalipszis most!, A fiúk a C századból és a Bíborszív.

A ’80-as évektől kezdődően egyre több filmben kapott szerepet, az IMDb szerint pályafutása során több mint 120 produkcióhoz adta a nevét. Az évtizedek során többek között olyan filmekben játszott, mint a Lángoló Mississippi, A terror iskolája, a Lángoló jég, a Las Vegas, végállomás, a Hetedik, a Ments meg, Uram!, a Törjön ki a frász! és A texasi láncfűrészes.

Különleges orgánuma és a védjegyévé vált katonaszerepek miatt több animációs alkotásban is a hangját kölcsönözte egy-egy karakternek, így a Toy Story-filmekben ő szólaltatta meg a játékkatonákat vezető Őrmestert, illetve pl. A Simpson család és a Family Guy néhány epizódjában is hallhattuk.

