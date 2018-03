Az Aranyélet nem tud olyat kitalálni, aminél ne lenne vadabb a valóság

Hiába kerülik a direkt áthallásokat, a valóság rendszeresen leköveti a sorozat legvadabb ötleteit is. A harmadik évadban sem lesz ez másként – a történet alakulásáról először a 24.hu-n! Exkluzív fotók és interjú a magyar HBO két szakemberével, Krigler Gábor kreatív producerrel és Baranyai Szabolcs marketingvezetővel.

Miközben az HBO hamarosan olyan nagy címek folytatásával érkezik, mint a Westworld vagy A szolgálólány meséje, a magyar gyártásban a Terápia lezárása után egyértelmű, hogy az Aranyélet fog következni. Mit lehet most tudni az új évadról?

Krigler Gábor: A harmadik évad az ősszel, valamikor októberben vagy novemberben indul. A történet majdhogynem direkt folytatása a második évadnak, hamar felvesszük a fonalat, mégis már egy másik univerzumba helyeződött át ez az egész. Kimondott ambíciónk volt már az első évadtól kezdve, hogy amennyire lehet, vizuálisan, környezetileg különítsük el egymástól az évadokat. Eredetileg a harmadik évadot a Balatonra szántuk, de aztán találtunk sokkal jobb vidéket, ami jóval kevésbé van reprezentálva a popkultúrában, ez pedig a Dunakanyar. Itt játszódik a történet nagy része. Miklósiék, amint láttuk a második évad végén, teljesen új szférába kerültek be, Attila nemcsak átvette Hollós birodalmát, de egyfajta Hollós 2.0-ként funkcionál, Gáll Ferinek köszönhetően, akinek a segítségével bekerült a nagyvállalkozói körökbe.

Itt áll mellettünk egy hatalmas látványterv, mi ez?

K.G.: Ez az Aqua Deluxe Wellness Hotel, Casino és Matthias Rex Történelmi Élménypark elnevezésű beruházás makettje.. Ez egy ötcsillagos szálloda- és élménypark-komplexum a Duna-parton, ami a hőseink reményei szerint egészen új perspektívát nyújt a Dunakanyarnak turisztikailag, és ők azon dolgoznak, hogy ez megvalósuljon. Ehhez, mivel Magyarországon vagyunk, kell politikai segítség is, és itt jön be Janka új szerepe. A Fullajtár Andrea alakította Boros Zsuzsa államtitkár asszony közbenjárásával elindul a település polgármesteri címéért. A terv szerint a megválasztása után könnyedén tudja megolajozni azokat a bizonyos fogaskerekeket, hogy semmi ne állhasson a nagyberuházás útjába.

Mi a helyzet az új generációval?

K.G.: A gyerekek közül Márk nagyon zabos a szüleire, mert nem veszik őt komolyan, ahogy Hollós tette, Mirának pedig azzal van tele a hócipője, hogy senki nem őszinte a családban, és mások kárára gyarapodnak. Tehát a gyerekek erős averzióval figyelik a szüleik ténykedéseit, és azon munkálkodnak, hogy ahol tudnak, keresztbe tegyenek. Minden évadnak van központi tematikája, itt leginkább ez a generációs ellenállás lesz: a gyerekek a szülők ellen, akik a magyarországi vadkapitalizmust, és ennek hozadékait, következményeit is másképpen értékelik a szüleikhez képest. Nagyon fontos hívószó az „örökség” ebben az évadban, átvitt és szó szerinti értelemben is, hogy mit hozunk otthonról, és hogyan állunk mindehhez, illetve Hollósnak is van egy öröksége átvitt és szó szerinti értelemben is, ami nagyon meghatározza az eseményeket. Nagyon fontos volt nekem, alkotóként, hogy megint próbáljunk kicsit mást nyújtani, mint eddig, így a történetmesélés is változik: bár a tempó megmarad, de törekszünk rá, hogy a családot, mint egységet minél többet lássuk. Az első évadra volt inkább jellemző, hogy Miklósiéknak volt egy bázisa, az akkori házuk, most egy csodálatos Duna-parti villában élnek, és sokkal többet vannak együtt, miközben mindannyiuknak megvan a saját maga története.

A második évad behozott egy sor új szereplőt, a harmadik is így jár majd el?

K.G.: Most inkább igyekeztünk az eddig bemutatott szereplőkre építeni. Visszatér elég prominens szerepben Rajkai Zoltán, az ügyész, akivel Mira a második évadban összeszűrte a levet. Visszatér még Danis Lídia, aki Jakab Erikát, a korrupt rendőrnőt játszotta, és természetesen Végh Zsolt is, azaz Gáll Feri. Fontos szereplő lesz az ő lánya, Bianka is, aki folytatja azt, amit a második évad végén Márkkal elkezdett. Ebben az évadban őt egy másik színésznő alakítja, Staub Viki, mivel Márk és Bianka sztorijában elég húzós dolgok fognak történni, és a korábban Biankát alakító Németh Lala még nem nagykorú. Ott van még Fekete-Lovas Zsolt is, aki Mátyás Pisti roma bandavezérként tér vissza. Bakonyi Csilla újságírót alakít, akinek szemet szúr Miklósiék ténykedése az ő vidékén.

És ami mindenkit érdekel – mi van Endre bával?

K.G.: Endre bával az van, amit láttunk a második évad végén, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne nagyon komoly szerepe és hatása a harmadik évadban. Ahogy mondtam, egyrészt az öröksége egész fontos a történet alakulásában, és általában is az árnyéka rávetül az eseményekre.

Nagy építkezés, Dunakanyar, korrupt politikusok – az oligarcha-vonalra a sorozat még annál is jobban ráfekszik, mint eddig, ami egy elég bátor vállalás. Ez a bátorság a prémium jutalma?

K.G.: Nem volt ez konkrét cél. Végig azt akartuk az Aranyélettel mindenféle állásfoglalás nélkül, hogy bemutassuk azt, hogy milyen ma Magyarországon élni. Nyilván sokszor egy kicsit idézőjelbe téve, elemelve, de soha nem mutattunk olyat, ami ne történhetne meg, vagy ami ne történt volna meg. Nem akarunk direkt áthallásokat, de valahogy az élet mindig úgy alakul, hogy nem tudunk olyat kitalálni, hogy ne legyenek direkt áthallások. Már most lehet tudni, hogy épül egy ötcsillagos nagyberuházás épp a Dunakanyarban bizonyos érdekkörökhöz kapcsolódva. Mi az Aranyéletet semmiképpen nem fricskának szántuk, mindenki maga dönti el, hogy kritikának éli meg, vagy annak egy szimpla leképezésének, amiben élünk.

Az Aranyélet után merre megy majd tovább a hazai gyártás?

K.G.: Évek óta dolgozunk több magyar sorozatterven, hiszen ahhoz, hogy minden évben tudjunk valamit gyártani, ahhoz minden pillanatban legalább hat-nyolc projektet kell futtatnunk. Már csak azért is, hogy a döntést ahhoz tudjuk mérni, hogy a többi országban mik lesznek a következő projektek, hogy ne üssék egymást. De tudjuk nagyon erősen, hogy mit szeretnénk következőnek csinálni. Ez egy teljesen saját ötlet, ennyit mondhatok, nincsenek feldolgozások már egyik HBO Europe országban sem, ahol saját gyártású tartalmak készülnek.

A nagy sikersztorik mellett vannak, mondjuk úgy, B-kategóriás törekvések is, mondjuk a nem túl erős Britannia. Ezek nem ártanak az HBO imidzsének?

Baranyai Szabolcs: Egy nagy tartalomoffenzívában vagyunk tavaly óta, egy év alatt megduplázódott, ötezer órára nőtt az HBO GO-n a tartalmak száma, és ennek jó része vásárolt tartalom, és belecsúszik olyan is, ami nem lesz a kritikusok kedvence – mint a Britannia, ami egy Sky Atlantic-sorozat. Nem tudunk és nem is akarunk csak a szupercímekre támaszkodni, bár vásárolt tartalomban is voltak kiemelkedően jól futó sorozatok, elég csak a Tabut, A szolgálólány meséjét, a Twin Peakset vagy Templomosokat említeni. Rengeteg tartalom van, amit azért vásárolunk, hogy minél szélesebb kör megtalálja az HBO GO-n a számítását. Persze, a néző a nagy címek miatt regisztrál de az a célunk, hogy utána felfedezze a szélesebb kínálatot, hogy kezdjen el mazsolázni a kevésbé mainstream címek között, mert sok esetben ezeknek van a nagy megtartó erejük. És meg is találják a kisebb-nagyobb kedvenceiket, a Képmás, a Válás második évada, a Milliárdok nyomában, a Bizalom, a Barry vagy az Itt és most is ilyen az aktuális premierek közül, de egyébként a Britanniának is van egy rajongóbázisa, és nagyon jó nézettséget hozott, ugyanúgy, mint a Templomosok.

Népújságmodell, legyen benne minden?

K.G.: Nem egészen. Szerintem nagyon gatya-letolós szitkom nem lesz, azért az HBO még mindig megtart egy bizonyos prémium szintet, akkor is, ha nem minden cím tipikusan prémiumcsatornás.

B.Sz.: Mindenképpen a prémiumon belül maradunk és kell is maradnunk, hiszen az a megkülönböztető jegyünk, hogyha attól eltávolodunk, akkor besimulunk a tömegbe. Pont a prémium kínálatnak köszönhetjük, hogy a TV-szolgáltatók arról számolnak be, hogy sikeresen értékesítik az HBO-t, és segíti őket az ügyfél-megtartásban is. Sőt, a kereslet a prémium tartalom iránt egyre nő, így elkezdtük a CINEMAX-ot különálló csomagban is értékesíteni. Ez eddig csak az HBO MaxPak része volt, most viszont több szolgáltatónál külön csomagban, az HBO-hoz képest kedvezőbb áron elérhető.

Beszéljünk kicsit a jövőről. Azt már most lehet tudni, hogy egészen sok újdonság jön, ne soroljuk el az összeset, hanem játsszuk azt, hogy mindketten mondanak két-három kedvencet, ami a közeljövőben érkezik.

K.G.: A Sharp Objectsről Amy Adamsszel már tavaly lehetett hallani tök jó dolgokat, és Jean-Marc Vallée rendezi, aki a Hatalmas kis hazugságokat, szerintem az biztosan marhajó lesz. Vagy ott van az év végén érkező, Elena Ferante Nápolyi regényeiből készült Briliáns barátnőm című sorozat olasz nyelven, amit nagyon várnak az amerikai kollégák. Én a könyvek közül kettőt olvastam, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerült adaptálni, nagyon érdekes, nagyon emberi történet, nagyon nő-centrikus, és egyébként részben itt forgott Magyarországon.

B.Sz.: Amit a legjobban várunk „hivatalosan”, az egyértelműen a Westworld meg A szolgálólány meséje. Amit még említenék, az nem is konkrét cím, hanem tartalomcsomag. A Z-generációra fókuszálva fogunk tavasszal bemutatni egy egész csokor új, vásárolt sorozatot, nagyon progresszív tartalmakat, a YouTube generációra szabva.

Az utóbbi években az összes nemzetközi díjátadó gála a Netflix-HBO csörtéről szól. Valódi ez a verseny, vagy ez inkább csak a médiának érdekes?

B.Sz.: Nyilván létezik ez a verseny, de az országhatárokon kívül, mi azt tudjuk elmondani, hogy Magyarországon számunkra kedvezően alakulnak a tendenciák.

K.G.: Véleményem szerint ez egy felfújt szenzációhajhászás is, hiszen mi nem arra koncentrálva készítjük a dolgainkat, hogy a konkurenciát szeretnénk lenyomni, hanem olyan dolgot szeretnénk létrehozni, amiről azt gondoljuk, hogy értékes.

Az olyan on-demand és/vagy streaming-szolgáltatásokhoz, mint a HBO GO, Netflix, és társaik, hogy állnak itthon az emberek, inkább vagy-vagy, csak egyre fizetnek elő, vagy is-is?

B.Sz.: Is-is inkább. Azt tudjuk kutatásokból, hogy felülreprezentált az HBO GO előfizetők körében más streaming-szolgáltatást is használni, és ugyanez fordítva is igaz. Ahogy azt is látjuk, hogy Magyarországon a legismertebb fizetős online video-szolgáltatás az HBO GO, mióta elindult a közvetlen előfizetés tavaly novemberben, azóta mérjük ezt.

Milyen tapasztalatok vannak, hogy hat az HBO közvetlen online előfizethetősége a hagyományos, lineáris tévés modellre, és az vissza az HBO GO-ra?

B.Sz.: Valójában pont ez a kérdés volt a szolgáltatás elindításával kapcsolatban a fő dilemma. Ám azt vettük észre, hogy van egy teljesen más célcsoport, mint a mi hagyományos előfizetőink: ez a csoport egyre kevesebbet fogyaszt lineáris tartalmat, de közben nagyon nyitott a prémium tartalomra, online fogyaszt tartalmat, így vagy úgy – sajnos leginkább illegálisan. Ők nagyon tudatosak, tudják, hogy mit akarnak nézni, ismerik az elérhető tartalmakat és azt is, hogy hol lehet ezeket a tartalmakat megkapni, nincs sok idejük, tehát nem tartoznak bele a négy és fél órát tévé előtt ülő magyar átlagba. Igazából rájuk, erre a célcsoportra indult ez a közvetlen online előfizetéses modell, és a kutatásaink azt mutatták, hogy nem fogja kannibalizálni a hagyományos médiaszolgáltatói előfizetéseket, onnan nem fog ellopni felhasználókat. És ez be is igazolódott. Miközben hozzuk a terveket az online szolgáltatással, a 2017-es év a hagyományos előfizetői piacon is a legsikeresebb évünk volt az elmúlt 26 évet tekintve, két számjegyű növekedéssel, és ebben nincsenek benne az új szolgáltatás számai. Illetve volt még egy hatása a közvetlen előfizetési lehetőségnek: a hagyományos előfizetési csomagok 99%-ban benne van az HBO GO is, és azt vettük észre, hogy a direkt szolgáltatás kampányának hatására jelentősen, negyven százalékkal megnőtt az HBO GO-ra regisztrálók száma a hagyományos előfizetők körében. Észrevették, hogy van ez a lehetőségük, és elkezdtek élni vele.

Ez a siker azért nagy részben a saját gyártású tartalmaknak köszönhető, amivel sokáig az HBO szinte teljesen egyedül volt. Ma már saját tartalmat gyárt, aki csak teheti, plusz bejött a Netflix. Ennek milyen hatása van az HBO tartalmi munkájára?

KG: Még mindig elférnénk többen ezen a focipályán, azt gondolom. A kereskedelmi tévék lassan elkezdtek felzárkózni, a köztévé is, de mind teljesen más piaci szegmensre céloznak, mint mi, ez természetes, hiszen teljesen mások a nézői elvárások. Ami viszont nekünk tök jó, hogy van egy alkotói nemzedék, akik most már egyre magabiztosabban kezdenek mozogni ebben a világban, több író nevelődik ki, több rendező, operatőr, ez jót tesz nekünk is, a piacnak is, a nézőknek is.

A sokat emlegetett tévés forradalom hol tart most? Akárkivel beszélek, mindenki máshogy látja ezt, van, aki szerint már rég lefutott, mások szerint ez már a sokadik csúcspont.

K.G.: Ha ezt a mostanit aranykornak lehet nevezni – márpedig szerintem igen – akkor ez a negyedik, amihez nagyon sokat tettek hozzá a streaming-szolgáltatók. Hogy jó vagy rossz irányban, erről lehet vitatkozni, de az, hogy rengeteg új tartalom van, a nézőnek mindenféleképpen jó, a szakmának meg azért jó, mert egyre nagyobb tér nyílik a kísérletezésre. Persze, fog születni egy csomó középutas megoldás, és persze, elér egy fásultság is az emberekhez, hogy van 5-600 cím, amit nézhetnek, és ebből 480 tök ugyanolyan.Közben azonban lesz egy nézői réteg, akik azt várják, hogy mi az az úttörő dolog, ami eddig nem volt, és ez minket is bátorít, hogy ebben az irányban próbálkozzunk.

A Terápia alkotója, Hagai Levi ezzel szemben azt mondta, a tévépiacnak ma rengeteg hiányossága van, sőt, egyenesen úgy fogalmazott, hogy a sorozatok 95%-a szemét.

K.G.: Nehéz ezzel vitatkozni. Valóban megfigyelhető az, hogy a legtöbben most is biztonsági játékot játszanak. Jelenleg három trend rajzolódik ki a piacon: vagy valamit, ami már volt, próbálnak imitálni, vagy a „packaging”, a csomagolás a kulcsszó, ami azt jelenti, hogy muszáj, hogy benne legyen valami nagy név, az alkotói vagy a színészi gárdában, vagy pedig a másik ilyen nagy kulcsszó az „IP, intellectual property”, amikor könyvadaptáció vagy valami már létező dolog feldolgozásában bíznak. Ebbe sokszor beleesik az amerikai HBO is, mi is, meg sok mindenki, de azt gondolom, hogy az a szép igazán, ha packaging meg IP nélkül is megállja a helyét egy sorozat, vagy tud valami újat mutatni, mint mondjuk a Terápia annak idején. Anno az HBO kis szereplőként indult el, aztán jött az FX, az AMC, mind-mind pici dolgokkal kezdtek, mindenféle olyan külsőségek nélkül, mint a package vagy az IP. Mindig meglesznek azok az új érkezők, akik fel tudják forgatni a piacot.

Említették korábban, hogy a „nagy” amerikai HBO mellett ebben a régióban is van még terep a fejlődésre, mik most az új irányok?

B.Sz.: A legutóbbi nagy lépés az volt, hogy novemberben elindult az HBO GO közvetlen előfizetéses modellje Magyarországgal együtt összesen tizenegy országban. Emellett a cégcsoportunk, az HBO Europe összeolvadt a skandináv országokat tömörítő HBO Nordickal és az HBO Españával, így a mi perspektívánk is teljes páneurópai léptékűvé tágult.

K.G.: Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy már nem csak úgy zajlik a munka, hogy oké, mit fejlesszünk-gyártsunk egy adott területre, hanem – mivel több országban zajlik egyszerre a saját gyártás – most már egész Európában kell gondolkodnunk. Bár több mint 8 éve jelen vagyunk az európai piacon, most tartunk ott, hogy jobban figyelünk arra, mit készít a másik ország. Tehát ha az egyik országban fejlesztődik egy űrlényes-kardozós, amiről tudjuk, hogy adott évben lesz bemutatva, akkor nincs értelme egy másik országban is egy ilyen zsánerű sorozatot fejleszteni.

Tehát most már nem az az irány, mint a Terápia esetében, hogy minden ország megcsinálta ugyanabból az ötletből a saját lokális verzióját, hanem a lengyel XY sorozatot fogja nézni a magyar közönség, és fordítva?

K.G.: Igen, abszolút elvárás mifelénk, hogy úgy tudjunk lokálisak lenni, a saját közönségünkhöz szólni, hogy közben univerzálisan is dekódolható, és más országokban is érthető és élvezhető legyen. Már nem csak a saját országunknak készítünk, hanem az új sorozatokat az HBO GO-nak köszönhetően az összes HBO országban bemutatjuk a premierrel egy időben.

B.Sz.: Az Aranyélet például már így működött, megcsináltuk itt Magyarországon, de bemutattuk a többi országban is, Kelet-Európában nagyon jól ment, az adriai régióból kaptunk olyan kommentet újságírótól, hogy ez „az európai Breaking Bad”, de a spanyoloknál is nagyon jól fut. Az amerikai HBO-ra is egyre több regionális tartalom kerül fel, tavaly december óta elérhető két európai, két ázsiai és két latin-amerikai sorozat, és a következő körben reményeink szerint az Aranyélet is bekerül az amerikai kínálatba. Úgyhogy jöhetnek a floridai Döbrösi Laura-rajongók!

Kiemelt kép: Sághy Tímea / HBO