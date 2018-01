Már öt nő vádolja szexuális zaklatással James Francót

Növekszik a botrány a vasárnap este Arany Glóbusszal kitüntetett színész körül.

Azt követően, hogy vasárnap a 75. Golden Globe-gálán a legjobb színész díját kapta a The Disaster Artist című filmjében nyújtott alakításáért, valóságos össztűz alá került a Twitteren James Franco, akiről számos bejegyzésben írják, hogy a múltban többször viselkedett megengedhetetlen módon a nőkkel.



A The Hollywood Reporter cikkében (via MTI) a Franco által alapított, és tavaly bezárt Studio4 filmiskola több egykori diákja is beszámolt rossz tapasztalatairól a színésszel kapcsolatban. Egyikük, Sarah Tither-Kaplan elmesélte, hogy egy három éve forgatott szexjelenetben, amelyet Franco rendezett, a színész eltávolította a jelenetben szereplő nők melléről a műanyag védőborítót, miközben egy szexuális aktust játszottak el. És mikor egy kolléganője nem volt hajlandó arra, hogy félmeztelenül táncoljon egy forgatókönyvben nem szereplő jelenetben, Franco kirúgta őt a forgatásról. Tither-Kaplan elmondta:

A hatalommal való visszaélést érezte, azt, hogy kihasználják a nem celeb nőket, és azt éreztették velük, hogy bármikor lecserélhetők.

Egy másik színésznő, Violet Paley felidézte, hogy már kölcsönös megegyezéssel együtt jártak Francóval, amikor a színész egy alkalommal orális szexre kényszerítette a kocsijában. Mint mondta, megtette, amit Franco kívánt, mert nem akarta, hogy megutálja őt a színész, és viszonyuk is folytatódott, de az autóban történtek számára egészen más értelműek voltak.

A Los Angeles Times Franco két további diákját is megszólaltatta, akik arról beszéltek, hogy „megalázó” forgatáson vettek részt egy sztriptízbárban.

Nem gondolom, hogy eleve rossz szándékai voltak, de rossz irányba csúsztak a dolgok, és ebben a folyamatban számos embernek okozott sérülést”

— mesélte Hilary Dusome.

Natalie Chmiel pedig azt nyilatkozta, hogy Franco „láthatóan feldühödött”, amikor a nők megtagadták, hogy lemeztelenítsék felsőtestüket.

A lap tucatnyi egykori diákot keresett meg a Studio4 egykori hallgatói közül. Sokuknak jó emlékei voltak, ám mások azt mesélték: Franco elhitette a diákokkal, hogy esetleg szerepet kaphatnak valamelyik filmjében, amelyet a Rabbit Bandini Productions produkciós cége készít, ha hajlandóak szexjelenetre vagy arra, hogy levegyék az ingüket.

A produkciós vállalat társtulajdonosa, Vince Jolivette a Timesban hangsúlyozta, hogy

az iskola mindig a szakmaiság követelményeinek megfelelően működött.

Franco ügyvédje, Michael Plonsker vitatta a Los Angeles Timesban a megjelent állításokat.

A színész a Golden Globe-gála után a The Late Night Showt vezető Stephen Colbertnek elmondta, hogy támogatja a szexuális zaklatások áldozatainak felkarolására létrejött Time’s Up! (Lejárt az idő!) mozgalmat. Közölte ugyanakkor, hogy „ha valamit helyre kell állítani, akkor azt megteszi”.



Büszke vagyok arra, hogy felelősséget vállalok azért, amit tettem. A Twitteren megjelent dolgok pontatlanok, de teljességgel támogatom az embereket abban, hogy kiálljanak és hangjukat hallathassák, mert sokáig hallgatniuk kellett. Ezért nem akarom elhallgattatni őket semmilyen módon.

— mondta a 39 éves, immár kétszeres Arany Glóbusz-nyertes színész.

James Franco bukhat bele legközelebb a szexuális zaklatásba? A Golden Globe után kezdett el az ő neve is közszájon forogni, mint többszörös zaklató, most elkezdett a lába alól kicsúszni a talaj.

Kiemelt kép: Getty Images/FilmMagic/Michael Tran