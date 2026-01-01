Huszonnégy ember meghalt egy ukrán dróntámadásban, amely egy szállodában és egy kávézóban történt, ahol épp szilveszteri mulatságot tartottak – közölte csütörtökön az Ukraja déli rászén található Herszon megye oroszokkal kollaboráns kormányzója.

A Reuters kereste az ügyben az ukrán hadsereget, de választ a kérdéseikre egyelőre nem kaptak, a Herszon megyei kormányzó pedig sem olyan képet, sem más bizonyítékot nem mutatott be, amivel hitelt érdemlően igazolni tudta volna az állítását.

A kormányzó bejegyzése szerint három ukrán drón csapott le a tengerparti Khorli faluban zajló újévi ünnepség helyszínére. Az állítólagos dróncsapást „szándékos támadásnak” nevezte.

Az orosz állami hírügynökségek ezzel párhuzamosan szintén arról számoltak be, hogy legalább 24 ember meghalt, valamint további 29 sebesültről is említést tettek az orosz katasztrófavédelem helyi szervezetére hivatkozva.

Herszon egyike annak a négy ukrajnai megyének, amelyet Oroszország 2022-ben az orosz-ukrán háború kirobbantását követően a saját területének nyilvánított.