donald trumpvolodimir zelenszkijukrajnaoroszország
Nagyvilág

Nem úgy tűnik, hogy áttörés született Trump és Zelenszkij találkozóján

JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 12. 28. 23:48
JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Donald Trump amerikai elnök Floridában találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy a húszpontos, Ukrajna és az európai szövetségesek által kidolgozott béketervről tárgyaljanak.

A találkozó több mint három órán keresztül zajlott, de előtte Trump Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is beszélt telefonon. Putyin a találkozó előtt erőszakkal fenyegette Ukrajnát, ha nem megy bele a békébe.

A megbeszélés után közösen tartottak sajtótájékoztatót, ahol úgy tűnt, nincs jelentős áttörés a tárgyalásokban, de sikerült előrehaladniuk. Trump szerint megállapodtak a biztonsági garanciákban, amelyeket az Egyesült Államok nyújt Ukrajna számára. Mindketten arról beszéltek, hogy a háború lezárása bonyolult, és lassan haladnak előre.

A találkozó előtt arról szóltak a hírek, hogy a húszpontos béketerv két pontjáról van vita: hogy mi történjen a Donbasz területével és hogy ki kezelje a zaporizzsjai atomerőművet. Erről most sem jelentettek be semmit.

Trump elmondta, hogy januárban ismét találkoznak majd, ezúttal valószínűleg az európaiakkal együtt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ezek voltak a repülőtéri dolgozó utolsó szavai, aki elkötött egy repülőgépet
A levegőben ütközött össze két helikopter
Beszakadt alattuk a jég, belefulladt a kiskorú testvérpár egy víztározóba Romániában
Putyin: Ha Ukrajna nem hajlandó a békére, erőszakkal fogjuk megoldani
Meghalt Brigitte Bardot
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik