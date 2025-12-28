Nem úgy tűnik, hogy áttörés született Trump és Zelenszkij találkozóján

Donald Trump amerikai elnök Floridában találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy a húszpontos, Ukrajna és az európai szövetségesek által kidolgozott béketervről tárgyaljanak.

A találkozó több mint három órán keresztül zajlott, de előtte Trump Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is beszélt telefonon. Putyin a találkozó előtt erőszakkal fenyegette Ukrajnát, ha nem megy bele a békébe.

A megbeszélés után közösen tartottak sajtótájékoztatót, ahol úgy tűnt, nincs jelentős áttörés a tárgyalásokban, de sikerült előrehaladniuk. Trump szerint megállapodtak a biztonsági garanciákban, amelyeket az Egyesült Államok nyújt Ukrajna számára. Mindketten arról beszéltek, hogy a háború lezárása bonyolult, és lassan haladnak előre.

A találkozó előtt arról szóltak a hírek, hogy a húszpontos béketerv két pontjáról van vita: hogy mi történjen a Donbasz területével és hogy ki kezelje a zaporizzsjai atomerőművet. Erről most sem jelentettek be semmit.

Trump elmondta, hogy januárban ismét találkoznak majd, ezúttal valószínűleg az európaiakkal együtt.