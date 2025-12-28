párizsi metrókéseléspszichiátriai kezeléselkövető
Nagyvilág

Kötelező pszichiátriai kezelésre utalták a párizsi metróban késelő férfit

Adnan Farzat / NurPhoto via AFP
admin Ács Anna Mária
2025. 12. 28. 09:16
Adnan Farzat / NurPhoto via AFP

Ahogy azt lapunk is hírül adta, december 26-án egy férfi kést rántott, majd három nőt is megsebesített a párizsi metróban. Egyik sértett sem szenvedett életveszélyes sérüléseket, a férfit pedig nem sokkal a támadás után el is fogták. Az ügyészség eljuttatta közleményét az AFP francia hírügynökséghez, miszerint

a gyanúsított őrizetét szombat este feloldották a hatóságok, mert a rajta elvégzett orvosi vizsgálat alapján azt összeegyeztethetetlennek ítélték a férfi egészségi állapotával – helyette kötelező pszichiátriai kezelésre utalták.

A pénteken három különböző metróállomáson történt támadások után a helyszínről elmenekülő elkövetőt az ügyészség tájékoztatása szerint a metró térfigyelő kameráinak felvételei alapján azonosították, és a mobiltelefonjának helymeghatározása segítségével a Párizstól északra fekvő Val-d’Oise-ban fogták el.

Korábban már kiutasították az országból

A francia belügyminisztérium közlése szerint a Maliból származó huszonöt éves férfi a hatóságok előtt már korábban is ismert volt kábítószer hatása alatt elkövetett rongálásért, 2024 januárjában pedig súlyos lopás, valamint nemi alapú erőszakcselekmény miatt ítélték el, majd bebörtönözték. A férfit júliusi szabadulása után kötelezték, hogy elhagyja Franciaország területét, ez viszont adminisztratív okokból nem valósult meg.

Laurent Nunez francia belügyminiszter a múlt héten felszólította a prefektusokat és a biztonsági felelősöket, hogy az újév közeledtével a „legnagyobb éberséget” tanúsítsák, megfogalmazása szerint különösen „a terrorfenyegetés nagyon magas szintje” miatt, és arra kérte őket, kiemelt figyelmet fordítsanak a tömegközlekedésre.

Kapcsolódó
Késsel megsebesítettek több nőt a párizsi metróban
Elfogták az elkövetőt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Teának álcázott metamfetaminnal próbált átjutni a reptéri ellenőrzésen egy nő Sydney-ben
„Hol máshol lehetne nekünk egy városközponti, medencés villánk 25 millió forintért?” – egy magyar család kalandjai Latin-Amerikában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik