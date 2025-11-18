Az ukrán, az orosz és az amerikai félnek is küldött Toroczkai László egy dokumentumot, amelyben elmondása szerint arról az 1991-es népszavazásról is szó van, amely autonómiát biztosítana Kárpátaljának. Az oroszok fogadták a megkeresést, sőt:

Toroczkai az X-en közzétett bejegyzésében arról ír, hogy személyesen adta át a dokumentumot Dmitrij Medvegyev volt orosz elnöknek, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsa elnökhelyettesének.

Állítása szerint ők ketten „hasznos megbeszélést” folytattak. Említette még azt is, hogy az amerikai nagykövetségnek postai úton juttatta el ugyanezt a dokumentumot, „van esély rá, hogy továbbítják Washingtonba”, az ukránok viszont nem méltatták válaszra.

A béketárgyaláson majd Kárpátalja státuszának és az ott élő magyaroknak és ruszinoknak az ügyét, a jogsértéseket is tárgyalni kell! Javaslom, hogy mostantól kizárólag az alapján válasszunk barátot, szövetségest, hogy ki hogyan áll a magyarok számára fontos ügyekhez

– kommentálta az ügyet Toroczkai, aki úgy fogalmazott, hogy az említett 1991-es népszavazás ugyan autonómiát biztosítana Kárpátaljának, de az ukrán parlament – nemzetközi jogot sértve – a mai napig nem ratifikálta a döntését.

Dmitrij Medvegyev Oroszországban Vlagyimir Putyin egyik legszorosabb szövetségese és a ukrajnai háború egyik legelkötelezettebb támogatója.