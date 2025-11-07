orosz-ukrán háborúukrajnaéletfogytiglanháborús bűn
Életfogytiglanra ítéltek egy orosz katonát Ukrajnában, mert lelőtt egy magát megadó ukránt

admin Rugli Tamás
2025. 11. 07. 10:26

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek Ukrajnában egy orosz hadifoglyot, amiért lelőtt egy ukrán katonát, aki már megadta magát.

A BBC szerint az elkövető egy 27 éves Dmitrij Kurasov nevű orosz katona, az áldozata a 41 éves Vitalij Hodnyuk, aki még 2024 januárjában, Zaporizzsja régióban adta meg magát. A lap az ukrán rendőrség közlése alapján arról ír, hogy szakértői jelentések, tanúvallomások és helyszíni videófelvételek is megerősítették, hogy az orosz férfi teljesen tudatosan lőtte le a fegyvertelen ukrán katonát, miután a parancsnokaitól erre külön utasítást kapott. Az ügyészség közlése szerint

Hodnyuk fegyvertelenül kúszott ki egy lövészárokból és megadta magát, de Kurasov közvetlen közelről, egy AK-47-essel leadott több célzott lövéssel megölte őt.

Kurasov eleinte bűnösnek vallotta magát, de később visszavonta vallomását, mondván, azt csak azért tette, hogy felgyorsítsa a tárgyalást, abban a reményben, hogy fogolycsere keretében haza engedik. Kitartott továbbá amellett is, hogy egy azóta meghalt orosz orvos adta le a halálos lövéseket Hodnyukra. Ezt az állítást a saját egységének tagjai cáfolták viszont, akik azóta szintén ukrán hadifogságba kerültek. Az ő elmondásuk szerint Hodnyuk fegyvertelenül, felemelt kézzel jött ki a lövészárokból, amikor Kurasov felszólította erre az ott lévő ukrán katonákat. Bár a lövöldözést ők maguk nem látták, egyöntetűen azt állítják, hogy amikor a lövések eldördültek, Kurasovon kívül senki más nem volt a közelben – így az az orvos sem, akire az orosz katona rá akarta kenni a gyilkosságot.

Az ügyész, Nikita Manevsky a legszigorúbb büntetés kiszabását indítványozta, hangsúlyozva, hogy Kurasov az eljárás során nem mutatott megbánást, csak közömbösséget.

Kurasov az év elején nyilatkozott a BBC-nek, a lapnak elmondta, hogy azért csatlakozott az orosz hadsereghez, mert így elengedték a börtönbüntetését, amit lopás miatt szabtak ki rá. A BBC-nek állította, hogy az orosz hadsereg toborzói azt mondták nekik, hogy ha csatlakoznak a hadsereghez és elmennek Ukrajnába harcolni, eltörlik a büntetésüket.

