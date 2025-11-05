Tömegbe hajtott egy autó Franciaországban, tíz sérült

Tömegbe hajtott egy kocsi Franciaországban, Oleron szigetén. Az Independent beszámolója szerint a kocsi egy gyalogosokból és kerékpárosokból álló tömegbe gázolt bele, emiatt két embert intenzív osztályon kezelnek, és további nyolc sérült is van. Miután a rendőrök sokkolót alkalmaztak ellene, a sofőr megpróbálta felgyújtani a járművében elrejtett több gázpalackot. Az ügyészség emberölés kísérlete miatt indított eljárást, de a tájékoztatás szerint a terrorizmusellenes ügyészség az eljárás jelenlegi szakaszában nem vesz részt.

A sérültek között van Pascal Markowsky, a jobboldali Nemzeti Tömörülés parlamenti képviselőjének parlamenti asszisztense. A sérültek 22 és 67 év közöttiek.

A gyanúsított egy 35 éves férfi, akit a helyiek „számos kihágásáról ismernek, különösen rendszeres kábítószer- és alkoholfogyasztása miatt” – mondta a Le Parisien című lapnak Christophe Sueur, Saint-Pierre-d’Oléron polgármestere.

Letartóztatásakor Allahu Akbart kiáltott. Az indíték azonban nem tisztázott, azt a nyomozásnak kell majd megállapítania

– közölte Arnaud Laraize, La Rochelle-i főügyész. A Le Figaro című lap úgy tudja, hogy a gyanúsított nem szerepel a francia hatóságok terrorizmushoz vezető radikalizálódás megelőzését szolgáló listáján.

A támadás szerda reggel, 8:45 körül történt Oléron szigetének két települése, Dolus-d’Oléron és Saint-Pierre-d’Oléron között.