Oroszország egyik legrégebbi olajfinomítójára mértek csapást az ukránok

Az ukrán erők csapást mértek az Oroszország területén lévő szaratovi olajfinomítóra hétfőre virradóra, a háradás szerint találat érte a létesítményt, amelyben ezután tűz ütött ki – közölte az ukrán vezérkar a Telegramon.

A kijevi katonai vezetés kiemelte, hogy a szaratovi olajfinomító Oroszország egyik legrégebbi olajfeldolgozó üzeme. 2023-as adatok szerint a feldolgozás mértéke 4,8 millió tonna volt. Az üzem részt vesz az orosz hadsereg szükségleteinek kielégítésében is.

Az ukrán vezérkar azt is közölte, hogy tűzérségi csapást mértek az orosz erők logisztikai létesítményeire Luhanszk megye megszállt területén. Találat ért egy raktárt Roszkisne településen és egy üzemanyag- és kenőanyagraktárt Dovzsanszkban. Vjaceszlav Ljutij, az egyik ukrán drónkezelő zászlóalj parancsoka az Eszpreszo ukrán televízió műsorában elmondta, hogy a Donyeck megyei Pokrovszk városát az ukrán katonáknak egyre nehezebb megtisztítaniuk az ellenséges felderítő- és diverzáns csoportoktól.

Szerintem Pokrovszk helyzete rendkívül kritikus, nem mondhatom, hogy ellenőrzött. Természetesen parancsnokságunknak vannak szándékai a helyzet stabilizálására és egy állandó ütközővonal visszaállítására, de sajnos rengeteg szabotőr beszivárog és káoszt okoz a rendjeinkben és a logisztikánkban

– emelte ki, hozzátéve, hogy a város megtisztítása az orosz diverzáns csoportoktól azért is nehéz, mert nem mindig lépnek tűzharcba, álcázzák magukat, kaotikusan helyezkednek el és mozognak.

Az ukrán deszant- és rohamcsapatok 7. gyorsreagálású hadtestének parancsnoksága arról adott hírt a Facebookon, hogy az ukrán egységek megállították az oroszok jelenlétének kiterjesztését Pokrovszk északi részén, és nem engedték, hogy az ellenség elvágja a Pokrovszk és Rodinszke közötti összekötő utat. „Az elmúlt néhány napban a védelmi erők lehetőséget teremtettek arra, hogy a felelősségi területünkön a csapatok személyi állománnyal és technikával történő feltöltése végrehajtható legyen. Folytatódik Pokrovszk északi részének megtisztítása a megszállóktól” –közölték.

Kiemelték, az ukrán katonák 19 orosz katonát öltek meg vasárnap a városban. Tájékoztatásuk szerint a Pokrovszk mellett keletre fekvő Mirnohrad városának helyzete feszült, de nem veszélyes. “Mirnohrad délkeleti külterületeinek közelében ellenséges erőket észleltek. Az orosz személyi állomány összlétszáma csekély, körülbelül tíz fő. A felszámolásuk folyamatban van. A város védelmét már megerősítették további csapatokkal megerősítették” – számoltak be.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentése szerint az elmúlt napban 162 összecsapás volt a fronton, Pokrovszk irányában az ukrán csapatok 68 ellenséges rohamot vertek vissza. A jelentés szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg megközelítette az 1 millió 145 ezer főt, az ukrán erők vasárnap egyéb haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek öt orosz harckocsit, 45 tüzérségi rendszert és 383 drónt.