Lezártak két repteret Moszkvában ukrán dróntámadás miatt

Moszkva felé tartó több tucatnyi ukrán drónt lőttek le, és további százhatvanat más oroszországi régiók fölött – közölték orosz illetékesek a Reuters szerint. A támadásokban legalább egy ember meghalt és öten megsérültek – tették hozzá.

Az orosz védelmi minisztérium közölése szerint egészen pontosan harmincnégy, Moszkva felé tartó ukrán drónt lőttek le.

Az orosz fővárosból nagyobb káreseményről jelentés nem érkezett, Moszkva négy repülőtere közül viszont kettőt rövid időre lezártak biztonsági okokból az orosz légiközlekedési felügyelet, a Roszaviatszija szerint.

A védelmi minisztérium szerint összesen 193 drónt lőtt le Oroszország, köztük 47-et az Ukrajnával határos, Brjanszk fölött. Az egyik ukrán drón ott eltalált egy kisbuszt, megölve a sofőrt és megsebesítve öt utast – közölte Alekszandr Bogomaz regionális kormányzó a Telegramon.

A konkrét támadásokról szóló hírt Ukrajna egyelőre nem kommentálta. Korábban viszont azt közölték, hogy támadásaik célja az oroszok háborújához szükséges kulcsfontosságú infrastruktúra megsemmisítése.