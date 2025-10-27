orosz-ukrán háborúdróntámadásmoszkvarepterek
Nagyvilág

Lezártak két repteret Moszkvában ukrán dróntámadás miatt

TATYANA MAKEYEVA / AFP
admin Kassai Zsigmond
2025. 10. 27. 08:50
TATYANA MAKEYEVA / AFP

Moszkva felé tartó több tucatnyi ukrán drónt lőttek le, és további százhatvanat más oroszországi régiók fölött – közölték orosz illetékesek a Reuters szerint. A támadásokban legalább egy ember meghalt és öten megsérültek – tették hozzá.

Az orosz védelmi minisztérium közölése szerint egészen pontosan  harmincnégy, Moszkva felé tartó ukrán drónt lőttek le.

Az orosz fővárosból nagyobb káreseményről jelentés nem érkezett, Moszkva négy repülőtere közül viszont kettőt rövid időre lezártak biztonsági okokból az orosz légiközlekedési felügyelet, a Roszaviatszija szerint.

A védelmi minisztérium szerint összesen 193 drónt lőtt le Oroszország, köztük 47-et az Ukrajnával határos, Brjanszk fölött. Az egyik ukrán drón ott eltalált egy kisbuszt, megölve a sofőrt és megsebesítve öt utast – közölte Alekszandr Bogomaz regionális kormányzó a Telegramon.

A konkrét támadásokról szóló hírt Ukrajna egyelőre nem kommentálta. Korábban viszont azt közölték, hogy támadásaik célja az oroszok háborújához szükséges kulcsfontosságú infrastruktúra megsemmisítése.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lezárták a repteret a litván fővárosban a berepülő fehérorosz léggömbök miatt
Kijelölte utódját a palesztin elnök
Kreml: kemény lesz a válasz, ha nagy hatótávolságú fegyverekkel támadják Oroszországot
Utcai tömegverekedés volt Moszkvában, több mint 80 embert vett őrizetbe rendőrség
Így válogatnak a települések a beköltözők közül: térképre vittük az összes önazonossági rendeletet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik