oroszországamerikai egyesült államokusadonald trump
Nagyvilág

Megszólalt a Kreml a budapesti Trump-Putyin csúcsról

Olesya KURPYAYEVA / AFP
admin Vaskor Máté
2025. 10. 26. 13:22
Olesya KURPYAYEVA / AFP

Nem lehet arról beszélni, hogy törölték Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozóját, de szükség van a megfelelő előkészületekre, mondta a Kreml szóvivője a Vesti orosz állami televíziónak adott interjújában vasárnap.

A Reuters cikke szerint Dmitrij Peszkov arról beszélt,

az elnökök nem találkozhatnak csak úgy, a találkozás kedvéért, nem vesztegethetik az idejüket, és ezt nyíltan fel is vállalják. Ezért utasították Szergej Lavrov orosz külögyminisztert és Marco Rubio amerikai külügyminisztert a folyamat előkészítésére. Ez a folyamat bonyolult.

Peszkov kitért arra is, hogy az amerikaiak által az orosz olajvállalatokra kivetett szankciók új lapot nyit a két ország kapcsolatában. Ezt a lépést barátságtalannak nevezte a szóvivő, ugyanakkor kijelentette, hogy Oroszország barátságos kapcsolatokat szeretne kialakítani minden országgal, így a Egyesült Államokkal is.

„Az amerikai elnök által hangoztatott különböző nézetkülönbségek ellenére nekünk továbbra is a saját érdekeinkre kell összpontosítanunk” – mondta.

Természetesen a héten meghozott intézkedések barátságtalannak számítanak. Valóban rontották a kapcsolataink helyreállításának esélyeit. De ez nem jelenti azt, hogy fel kellene adnunk ezeket a törekvéseket. Azt kell tennünk, ami számunkra kedvező

– magyarázta.

Mint ismert, a csúcsot eredetileg néhány héten belül szerették volna megrendezni Budapesten, de erre már nincs esély. A magyar kormány szerint viszont el fog jönni ennek a napja.

Kapcsolódó
Miért pont Budapesten akar Trump Putyinnal tárgyalni?
Amennyiben a budapesti randevún Trump és Putyin megállapodnak a békefeltételekben, az komoly győzelem lehet Orbán számára is – függetlenül attól, hogy az amerikai elnök pusztán miatta nem jönne el a magyar fővárosba.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Sarkozy bevonulása, kirabolt Louvre és a Benjamin vihar a hét képein
Rablás a Louvre-ban: elfogtak két gyanúsítottat
Donald Trump a vörös szőnyegen táncolt a Kuala Lumpur-i repülőtéren
Semjén Zsolttal megy Rómába a miniszterelnök
Magyar Péter: Toroczkai László október 23-án átlépett egy határt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik