Megszólalt a Kreml a budapesti Trump-Putyin csúcsról

Nem lehet arról beszélni, hogy törölték Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozóját, de szükség van a megfelelő előkészületekre, mondta a Kreml szóvivője a Vesti orosz állami televíziónak adott interjújában vasárnap.

A Reuters cikke szerint Dmitrij Peszkov arról beszélt,

az elnökök nem találkozhatnak csak úgy, a találkozás kedvéért, nem vesztegethetik az idejüket, és ezt nyíltan fel is vállalják. Ezért utasították Szergej Lavrov orosz külögyminisztert és Marco Rubio amerikai külügyminisztert a folyamat előkészítésére. Ez a folyamat bonyolult.

Peszkov kitért arra is, hogy az amerikaiak által az orosz olajvállalatokra kivetett szankciók új lapot nyit a két ország kapcsolatában. Ezt a lépést barátságtalannak nevezte a szóvivő, ugyanakkor kijelentette, hogy Oroszország barátságos kapcsolatokat szeretne kialakítani minden országgal, így a Egyesült Államokkal is.

„Az amerikai elnök által hangoztatott különböző nézetkülönbségek ellenére nekünk továbbra is a saját érdekeinkre kell összpontosítanunk” – mondta.

Természetesen a héten meghozott intézkedések barátságtalannak számítanak. Valóban rontották a kapcsolataink helyreállításának esélyeit. De ez nem jelenti azt, hogy fel kellene adnunk ezeket a törekvéseket. Azt kell tennünk, ami számunkra kedvező

– magyarázta.

Mint ismert, a csúcsot eredetileg néhány héten belül szerették volna megrendezni Budapesten, de erre már nincs esély. A magyar kormány szerint viszont el fog jönni ennek a napja.