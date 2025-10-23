Szijjártó Péter: Manapság is küzdeni kell a szabadságért, de más módon, mint 1956-ban

Más módon, mint 1956-ban, de ma is harcolni kell a szabadságért, a nemzethez, a valláshoz és a magyar örökséghez kapcsolódó értékek ugyanis jelenleg is súlyos támadás alatt állnak – mondta ünnepi üzenetében a jelenleg Washingtonban tartózkodó Szijjártó Péter.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából szervezett nagykövetségi fogadáson arról beszélt, hogy hatvankilenc éve a magyar nép világos üzenetet küldött a világnak, miszerint „semmilyen áron nem hajlandó feladni a szabadságát és szuverenitását”, ezért adóznak tisztelettel máig világszerte a felkelés hőseinek.

Az 1956-os magyarok szerinte szuverén országot akartak, világossá tették, hogy a diktatúrának nincs hagyománya Magyarországon, és demonstrálták azt is, hogy milyen hatalmas erő rejlik a nemzeti egységben.

A magyar nép új irányt szabott, és noha a forradalmat kegyetlenül leverték, az akkori hősies helytállás segített minket abban, hogy túléljük a diktatúrát, és végül 1990-ben visszanyerjük a szabadságunkat és függetlenségünket. Hálásak vagyunk azoknak, akik az életüket áldozták a forradalom során, és soha nem feledjük azokat, akik kénytelenek voltak elmenekülni Magyarországról a kommunista diktatúra idején. Büszkék vagyunk arra, hogy a szerte a világban élő magyar közösségek soha nem feledték el, mit jelent magyarnak lenni, soha nem feledték a forradalom örökségét, és mindent megtettek azért, hogy megőrizzék a nemzeti identitásukat

– mondta a külügyminiszter, aki aztán arra figyelmeztetett, hogy manapság is küzdeni kell a szabadságért. Mert bár más módon, mint 1956-ban, azonban, de szerinte „az értékek, amelyeket a nemzethez, a valláshoz és az örökségünkhöz kapcsolunk, ma is védelemre szorulnak”.

„Ma is vannak olyan irányzatok, amelyek azt próbálják elhitetni velünk, hogy nincs szükségünk hazára, hogy ne legyünk büszkék rá (…) Megpróbálnak meggyőzni minket arról, hogy ne szeressük a hazánkat, ne higgyünk Istenben, ne szolgáljuk nemzetünket. Ezen eszmék ellen harcolnunk kell, és harcolunk is” – hangsúlyozta.

A miniszter ezután megnevezte, hogy Magyarországon szerinte mi az állam legfőbb feladata: a haza és a családok szuverenitásának és biztonságának megőrzése. Végezetül Donald Trumphoz is intézett pár mondatot. Az amerikai kormányzat épp szerda este jelentette be, hogy szankciókat vetnek ki két nagy orosz olajcégre, így jelen állás szerint a következő békecsús, és a budapesti Trump-Putyin találkozó is távolabbra került az eddigiekhez képest. Szijjártó ennek ellenére hálás Trumpnak, amiért amiért visszahozza a békét Közép-Európába.

Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországot a béketárgyalások lehetséges helyszíneként emlegetik. És biztosak lehetnek abban, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy hozzájáruljunk a békeerőfeszítések sikeréhez, és ha megszületik a döntés a békecsúcs megrendezéséről, Magyarország kész házigazdaként biztosítani minden feltételt a sikerhez

– zárta mondandóját.