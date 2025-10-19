Egy friss közvéleménykutatás szerint a németek 62 százaléka támogatná az munkaképes ukrán férfiak hazaküldését Ukrajnába – írja a Kiyv Independent című ukrán lap a Bild című német bulvárlapban megjelent INSA-felmérésre hivatkozva, amelyet szombaton mutattak be.

Az ukrán lap az erről szóló cikkében felidézte, hogy idén februárban több mint 1,25 millió ukrán élt Németországban. Az elemzés szerint csak minden harmadiknak van munkája, és Németország évente 6,3 milliárd eurót fizet polgári ellátásként 700 000 ukránnak. A polgári juttatás Németországban egy olyan alapjövedelemszerű juttatás, amelyet az alacsony jövedelműek kaphatnak, de a németországban élők ezen kívül is mintegy ötszázféle szociális ellátást vehetnek igénybe. A polgári juttatásban részesülőknek közel fele nem német állampolgár.

Az elemzés azt is megállapította, hogy a megkérdezettek 66%-a ellenzi, hogy az ukrán háborús menekülteknek polgári juttatást fizessenek.

Oroszország 2022 februárjában támadta meg Ukrajnát, azóta több millió ukrán menekült hagyta el az országot. Az ENSZ adatai szerint közülük 5,7 millióan maradtak külföldön. A legtöbb ukrán menekültet Németország fogadta be.

Az ukrán Gazdaságstratégiai Központ februári felmérése szerint a külföldön élő ukránok azon részének aránya, akik valaha is terveztek hazatérni, az elmúlt két évben 74-ről 43 százalékra csökkent.

Mindazonáltal ugyanezek az ENSZ-adatok azt mutatják, hogy a külföldön tartózkodó ukránok száma több mint egymillióval csökkent 2025 eleje óta.