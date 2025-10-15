Magyar Péter a brüsszeli kémügyről: Jómagam visszautasítottam az együttműködést a gyanús körülmények között kihelyezett új „diplomatákkal”

Brüsszelben is komoly ügy kerekedett a Direkt36 nemzetközi együttműködésben készült tényfeltárása, mely arról szól, hogy a magyar kormány titkos kémhálózatot szervezett Brüsszelben a tizes évek második felében, aminek részeként a magyar szolgálatokkal együttműködve próbáltak beszervezni uniós alkalmazottakat, hogy információkat adjanak át a brüsszeli állandó képviselet javára, amelynek vezetője 2015–2019 között az a Várhelyi Olivér volt.

Ursula von der Leyen azóta személyesen hallgatta meg a jelenleg egészségügyi biztosi pozíciót viselő Várrhelyit, aki azt mondta a bizottság elnökének, hogy nem volt tudomása az Európai Bizottság munkatársainak toborzására irányuló erőfeszítésekről.

Szerintem Várhelyi Olivér jelenlegi uniós biztos, akkori uniós nagykövet (és egykori főnököm), nem bontotta ki az igazság minden részletét, amikor ezt a minap tagadta a hivatalos vizsgálat során

– ezt már Magyar Péter írta friss bejegyzésében a téma kapcsán, aki maga is uniós diplomata volt a kérdéses időszakban.

Magyar Péter úgy emlékszik azokra az időkre, amikor Lázár János (aki jelen állás szerint inkább megdicsérné, mint lecseszné a magyar hírszerzést) átvette az uniós ügyek irányítását, „szakpolitikai felkészültséggel nem rendelkező fura figurák érkeztek Brüsszelbe fedett, »diplomata« munkakörbe, akik valószínűsíthetően a magyar szolgálatoknak dolgoztak, és az lehetett a feladatuk, hogy magánéletileg és politikailag terhelő információkat gyűjtsenek magyar és külföldi diplomatákról, vezetőkről.

Jómagam és a valódi magyar uniós diplomaták döntő többsége visszautasította az együttműködést a gyanús körülmények között kihelyezett új »diplomatákkal«

– jegyezte Magyar, aki ezután külön Lázárnak és Várhelyinek címezve kijelentette, legalább száz ember tud arról, hogy mi zajlott abban az időszakban, továbbá a Tisza Párt elnöke azt is pedzegette, hogy a hírszerzési tevékenységre nem feltétlenül a magyar hatalmi paranoia, hanem orosz érdekek miatt lehetett szükség.

Megdöbbentő volt látni azt is, hogy a 2015 előtt élesen oroszellenes nézeteket valló Várhelyi Olivér hogyan lett a Lázártól és Orbántól kapott kinevezése után a legnagyobb szószólója és kiszolgálója az egyre erősödő Orbán-Putyin tengelynek. És az sem lehetett véletlen, hogy ebben az időszakban egyre inkább megerősödtek a Külügyminisztériumban a régi gárda kemény titánjai, köztük olyanok, akik a rendszerváltás előtt Moszkvában, a KGB diplomataképzőjében végeztek

– tette hozzá ehhez Magyar, bejegyzését pedig azzal zárta, 2018 után (tehát amikor még a Fidesz köreihez tartozott) a tudomására jutott, hogy a magyar szolgálatok a brüsszeli évei alatt őt is megfigyelték és lehallgatták, azt azonban nem tudja, hogy erre Lázár és Várhelyi tudtával és jóváhagyásával került-e sor.