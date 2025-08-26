Még a francia igazságügyi miniszter szerint is simán lehet, hogy megbukik a kormány

Nem zárható ki, hogy a francia kormány elveszíti a Francois Bayrou miniszterelnök által bejelentett, a kormány adósságcsökkentési tervének sikeréhez szükséges bizalmi szavazást – ismerte el a francia igazságügyi miniszter a France 2 televíziónak adott keddi nyilatkozatában.

Gérald Darmanin elmondta: noha a kormány még mindig azon dolgozik, hogy kompromisszumos megállapodást találjon az adósság csökkentésével kapcsolatban, nem lehet kizárni, hogy elveszíti a szeptemberi szavazást, ami akár a Nemzetgyűlés feloszlatását és előrehozott választások kiírását is maga után vonhatná.

A miniszter azt követően nyilatkozott, hogy a fő ellenzéki pártok gyorsan világossá tették: a kisebbségben kormányzó kabinet ellen fognak szavazni.

A bizalmi szavazást szeptember 8-ra tervezik. Szeptember 10-ére több olyan francia társadalmi- és érdekvédelmi csoport is tüntetéseket hirdetett meg a megélhetési költségek emelkedése ellen, amelyek a baloldali pártok és több szakszervezet támogatását élvezik.

(MTI)