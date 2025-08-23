Ugandába deportálna a Trump-kormány egy közép-amerikai bevándorlót

A bevándorlásügyi hatóságok azt közölték, hogy Ugandába deportálnák Kilmar Ábrego Garcíát – írja a HuffPost. Az El Salvador-i férfi ügye hónapok óta húzódik az Egyesült Államokban, a történetről ebben a cikkben számoltunk be bővebben.

Ábrego García a közelmúltban visszautasította, hogy Costa Ricába telepítsék. A feltétel az volt, hogy bűnösnek vallja magát embercsempészetben, illetve börtönben maradjon.

Az ajánlat helyi idő szerint augusztus 21-én késő este érkezett, miután világossá vált, hogy a férfi másnap szabadulhat a tennessee-i börtönből. Jelenleg Marylandben, családjával várja a tárgyalást. A Belbiztonsági Minisztérium még szabadon engedésének napján értesítette ügyvédeit,

hogy Ugandába deportálnák, és augusztus 25-én jelentkeznie kell a hatóságoknál.

Ábrego García ügye szimbolikus Donald Trump bevándorlási politikájában. A férfit idén márciusban tévesen telepítették ki, majd egy bírósági végzésre reagálva júniusban visszahozták Amerikába, csak hogy embercsempészés vádjával őrizetbe vegyék.

Ábrego García ártatlannak vallotta magát, véleménye szerint az ügyet azért indították el, mert megfellebbezte El Salvadorba történő kiutasítását. Úgy látja, az ugandai terv újabb bizonyíték a bosszúhadjáratra.

A férfi ügyvédei kérésére maradt börtönben, jogi képviselői attól tartottak, hogy szabadon bocsátása esetén újra kiutasítanák. A félelmeket némiképp enyhítette egy másik ügyben hozott ítélet, amely szerint a bevándorlási hatóságoknak időt kell adniuk neki a védelem előkészítésére.