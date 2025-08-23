kilmar ábrego garcíakilmar abrego garciaamerikai egyesült államokbevándorlás
Ugandába deportálna a Trump-kormány egy közép-amerikai bevándorlót

ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
GREENBELT, MARYLAND - JULY 10: Supporting signs are displayed outside the U.S. District Court for Maryland during a hearing on Kilmar Abrego Garcia's case on July 10, 2025 in Greenbelt, Maryland. Abrego Garcia was mistakenly deported to El Salvador by the Trump Administration on March 15, where he was held in the notorious anti-terrorism prison CECOT before being returned to the U.S. on June 6. A Department of Homeland Security official is expected to testify under oath today before Judge Paula Xinis about the agency’s plans for Abrego Garcia. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
24.hu
2025. 08. 23. 21:53
ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
A bevándorlásügyi hatóságok azt közölték, hogy Ugandába deportálnák Kilmar Ábrego Garcíát – írja a HuffPost. Az El Salvador-i férfi ügye hónapok óta húzódik az Egyesült Államokban, a történetről ebben a cikkben számoltunk be bővebben.

Ábrego García a közelmúltban visszautasította, hogy Costa Ricába telepítsék. A feltétel az volt, hogy bűnösnek vallja magát embercsempészetben, illetve börtönben maradjon.

Az ajánlat helyi idő szerint augusztus 21-én késő este érkezett, miután világossá vált, hogy a férfi másnap szabadulhat a tennessee-i börtönből. Jelenleg Marylandben, családjával várja a tárgyalást. A Belbiztonsági Minisztérium még szabadon engedésének napján értesítette ügyvédeit,

hogy Ugandába deportálnák, és augusztus 25-én jelentkeznie kell a hatóságoknál.

Ábrego García ügye szimbolikus Donald Trump bevándorlási politikájában. A férfit idén márciusban tévesen telepítették ki, majd egy bírósági végzésre reagálva júniusban visszahozták Amerikába, csak hogy embercsempészés vádjával őrizetbe vegyék.

Ábrego García ártatlannak vallotta magát, véleménye szerint az ügyet azért indították el, mert megfellebbezte El Salvadorba történő kiutasítását. Úgy látja, az ugandai terv újabb bizonyíték a bosszúhadjáratra.

A férfi ügyvédei kérésére maradt börtönben, jogi képviselői attól tartottak, hogy szabadon bocsátása esetén újra kiutasítanák. A félelmeket némiképp enyhítette egy másik ügyben hozott ítélet, amely szerint a bevándorlási hatóságoknak időt kell adniuk neki a védelem előkészítésére.

