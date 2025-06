Véres sakkjátszmának nevezte az orosz-ukrán háborút, őrizetbe vették

Őrizetbe vették Lev Sloszberg orosz ellenzéki politikust, miután egy videós beszélgetésben „véres sakkjátszmaként” hivatkozott az orosz-ukrán háborúra, amely Oroszország teljes körű ukrajnai inváziójával vette kezdetét 2023 februárjában.

A bíróság szerdán azt közölte, hogy az ügyészség indítványára két hónapos házi őrizetet rendeltek el Sloszberg ellen, és határozatlan időre korlátozzák a cselekvési lehetőségét.

A liberális Jabloko párt vezető politikusát még kedden vették őrizetbe. Az orosz hadsereg ismétlődő diszkreditálásával vádolják. A most hatvanegy éves orosz politikus a háború befejezését szorgalmazta, eközben hangzott el a kifogásolt kifejezés. Ha a politikust elítélik, akár ötéves börtönbüntetésre is készülhet – írta a Reuters.

Az Észtországgal határos Pszkov régió bírósági sajtószolgálata szerdán közzétett egy képet is közzétett a politikusról, aki a bírósági tárgyaláson a tárgyalótermi ketrecben látható. A férfit az orosz hatóságok már korábban külföldi ügynöknek minősítették.

Lev Sloszberg az Oroszországban maradt kevés ellenzéki politikus egyike. A külföldi ügynökökre vonatkozó törvény megsértéséért külön eljárásban kell felelnie.

Yabloko Deputy Chair Lev Shlosberg placed under house arrest as part of a criminal case concerning "repeated discrediting of the army". https://t.co/o2RRDgRE9F pic.twitter.com/7flLFbGr2C