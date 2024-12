Az ukránok szerint az oroszok intenzív ellentámadást indítottak Kurszkban

Az orosz hadsereg „intenzív” ellentámadást indított Kurszkban, a nagy erejű offenzívában észak-koreai alakulatok is részt vesznek – közölte kedden Olekszandr Szirszkij, az ukrán hadsereg főparancsnoka regionális tisztségviselőkkel tartott megbeszélésén.

Az állami televízióban közvetített videókonferencián Szirszkij azt állította, hogy az aktívan bevetett észak-koreai csapatok a három napja tartó erőteljes harci tevékenységben „komoly veszteségeket” szenvedtek.

Az ukrán vezérkar keddi jelentése szerint az utóbbi 24 órában Kurszkban az összecsapások száma 68-ra nőtt. Összehasonlítva: a múlt hét végén a harcérintkezések száma átlagosan napi 40 volt a térségben.

Az ukrán hírszerzés hétfőn jelentette, hogy az oroszországi Kurszk megyében, ahová augusztus 6-án törtek be ukrán csapatok, a hétvégén legalább 30, orosz oldalon harcoló észak-koreai katona esett el vagy sebesült meg. Az Egyesült Államok és Dél-Korea becslései szerint nagyjából 10 ezer észak-koreai katonát vezényelhettek Oroszország területére.

Szirszkij szót ejtett a kelet-ukrajnai, donyecki frontszakaszon is súlyosbodó helyzetről, ahol az orosz hadsereg gyorsan tör előre. Mint mondta, az orosz erők fő csapásiránya továbbra is a stratégiai jelentőségű Pokrovszk és Kurahove városok.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) kedden közölte, hogy leleplezett 12 olyan ügynököt, akik Oroszország számára kémkedtek, felderítve a kijevi vezetésnek átadott amerikai gyártmányú F-16-os harci repülők, valamint a légvédelmi eszközök pozícióját Ukrajna-szerte. A Telegramon közzétett információk szerint elfogták az ügynökhálózat szervezőjét és négy kulcsfontosságú segítőjét, akiket árulással és az ukrán hadsereg erőinek állomáshelyére vonatkozó bizalmas értesülések megosztásával vádolnak.

A hálózat tagjai külön-külön kémlelték ki a katonai repülőtereket, a légvédelmi fegyverek helyét, valamint elektronikai hadviselési eszközöket gyártó cégek címeit Ukrajna öt déli, illetve északkeleti régiójában.

Az SZBU közlése szerint a hálózatnak ukrán dezertőrök is tagjai voltak, s gyakran a frontvonalon szolgáló ismerőseiktől szereztek be információkat. További felderítőmunkát is végeztek a lehetséges célpontoknál, majd az így szerzett információkat továbbították a hálózat vezetőjének, aki továbbadta azt az orosz hírszerzésnek. Az SZBU szerint a hálózat tagjai akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphatnak.

