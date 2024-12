Exit poll: elmaradt a nagy meglepetés a román parlamenti választásokon

Úgy tűnik, hogy a román kormányzó baloldali szociáldemokraták (PSD) szerezték meg a legtöbb szavazatot a vasárnapi parlamenti választásokon, legyőzve az ország nyugatbarát irányultságát megkérdőjelező, újraéledő szélsőjobboldali mozgalmat – derül ki egy exit poll felmérésből, mely szerint továbbá az RMDSZ átlépte az 5 százalékos parlamenti küszöböt.

A voksolás a második az új parlament és az új elnök megválasztására irányuló három szavazás közül, miután a november 24-i elnökválasztás első fordulójában egy szélsőjobboldali jelölt, Călin Georgescu a viszonylagos ismeretlenségből nyerni tudott. Váratlan győzelme miatt politikai elemzők attól tartottak, a szélsőjobboldal előretörhet a parlamenti választásokon is, és alááshatja az ország nyugati orientációját, illetve utat nyithat az illiberális politikának.

A vasárnapi exit poll felmérések szerint azonban a PSD a szavazatok 26%-át szerezte meg, megelőzve a szélsőjobboldali AUR 19%-át. Ez persze így is jelentős átrendeződés lenne, hiszen a PSD a mandátumok 32,5%-át szerezte meg a legutóbbi parlamentben, míg az AUR akkor mindössze 8,5%-kal rendelkezett.

Őket „a szintén kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL), valamint az ellenzéki Mentsétek meg Romániát (USR) követik tíz százalék fölötti eredményekkel, és bejut a parlamentbe a botrányhős Diana Șoșoacă szintén szélsőjobboldali SOS Románia mozgalma is, az RMDSZ pedig éppen hogy, de eléri az öt százalékos küszöböt. Szintén bejuthat a Călin Georgescu államfőjelöltet támogató POT is, írja a Krónika.ro. Ha az exit pollok pontosak (mely azért az elnökválasztás óta egyáltalán nem biztos), akkor három szélsőjobbos mozgalom is bejut a román parlamentbe, de kormányt alakítani egyik se tud.

A hivatalos eredmények azonban csak holnap reggelre várhatók.