Bár aggódnak az európaiak a túlturizmus miatt, mégis többet utaznának jövőre

A belföldi, nemzetközi és tengerentúli utazások száma is nőni fog jövőre – állítja egy hét európai ország 8000 utazója körében végzett kutatás alapján a greenfo.hu. A válaszadók 53 százaléka többet is tervez költeni utazásra, mint az idén. Az felmérés résztvevőinek 88 százaléka legalább egy tengerentúli szabadidős utazást tervez, emellett több lesz a nemzetközi és belföldi üzleti út is.

A felmérés szerint minden negyedik európai (25 százalék) legalább egy kombinált külföldi munka- és szabadidős utazást tervez, ez jelentős növekedés a tavalyi 19 százalékhoz képest. Emellett erősödés várható a belföldi üzleti utak számában is. 2024-hez képes várhatóan nőni fog a tengerentúli utazások száma, a növekedés mértéke Ausztrália és Új-Zéland esetében lehet a legnagyobb, miközben az Európán belüli utak 6 százalékkal csökkenhetnek.

A kutatásból az is látszik, hogy egyre fontosabb az utazók számára a fenntarthatóság: a megkérdezettek 73 százaléka számára fontos (a tavalyi felmérésben ez a szám 71 százalék volt), 25 százalékuk szerint pedig nagyon fontos (tavaly 22 százalék vallotta ezt), hogy utazásuk zöld legyen. Az olasz és német utazók a legkörnyezettudatosabbak, közülük 81 százalék tartotta fontosnak e tényezőket.

A tervezett utazásokra hatással lesz a klímaváltozás és a túlturizmus jelensége is. Az utazók ötöde tervezi elkerülni a szélsőséges időjárási viszonyoknak kitett régiókat, 27 százalékuk pedig nem utazna a túlturizmus által érintett úti célokra. A válaszadók közel harmada inkább főszezonon kívül utazna, minden ötödik megkérdezett pedig tudatosan keres majd kevésbé felkapott helyet az utazásához. Az egyre több európai városban problémát jelentő túlturizmussal korábban ebben a cikkben mi is részletesen foglalkoztunk.