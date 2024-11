Az ukrán parlamentben mondott beszédet kedden Volodomir Zelenszkij, aki többek között a háború miatt elmaradt tavaszi elnökválasztásról is ejtett szót.

Ukrajnában jelenleg hadiállapot van érvényben, az alkotmány pedig kimondja, hogy ennek időtartama alatt nem lehet választásokat tartani. Az ezzel kapcsolatos hangok azonban időről időre felerősödnek, így Zelenszkij most nyíltan beszélt a kérdésről: az Ukrainska Pravda beszámolója szerint kijelentette, hogy először igazságos békére van szükség, csak azután lehet a választásokról beszélni. Az ukrán elnök leszögezte azt is, hogy a világon senki nem követeli Ukrajnától azt, hogy a háború kellős közepén, hadiállapotban választásokat tartsanak.

Ukrajnán belül azonban úgy tűnik, egyesek annyira vágynak erre, hogy inkább a belső konfliktusokra koncentrálnak, mintsem az állam védelmére. Azt akarják, hogy politikai vitákat most a tévéstúdiók helyett a lövészárokban rendezzék. Ez káros Ukrajnának

– jelentette ki az elnök.

A törvény mellett számos egyéb nehezítő tényező is akad most Ukrajnában, amelyek megnehezítenék egy igazságos választás megrendezését. A háború kezdete óta rengeteg ukrán állampolgár hagyta el a hazáját, ők személyesen nem tudnának részt venni egy voksoláson, az online lebonyolítás megszervezése pedig olyan plusz feladatokkal járna, amire nem biztos, hogy van most elegendő erőforrása az ukránoknak – nem beszélve a kiberbiztonságról. Rajtuk kívül pedig szintén nagy tömegekben vannak jelen olyan emberek, akik bár a 2022-es állapotok szerinti Ukrajna területén élnek, de otthonuk jelenleg orosz megszállás alatt áll. Őket biztosan nem engednék szavazni. De még ha mindezektől el is tekintenénk, mivel egy-egy szavazóhelyen nagy számban gyűlnének össze egyidőben az ukránok, tökéletes célpontot kínálnának az orosz rakétáknak, életeket veszélybe sodorva ezzel.

Az ukrajnai háború közben új szakaszában lépett: két nappal azután, hogy a leköszönő amerikai elnök, Joe Biden engedélyezte Ukrajnának, hogy nagyhatótávolsúg, amerikai ATACMS-rakétákkal támadják az ellenséget orosz földön, az ukrán hadsereg máris bevetette őket. Történt mindez az orosz-ukrán háború ezredik napján.