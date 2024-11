Oroszország 120 rakétával és 90 drónnal támadta Ukrajnát vasárnap hajnalban – számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha szerint ez volt az egyik legnagyobb orosz légitámadás Ukrajna ellen.

A támadás fő célpontjai az ukrán energetikai infrastruktúra volt, ezért Kijevben és két keleti régióban le kellett kapcsolni az áramszolgáltatást.

A polgári infrastruktúra sem úszta meg az orosz támadást: Mikolajivban halálos áldozatai voltak, amikor egy lakóházba csapódott egy rakéta.

There are dead and wounded in the Ukrainian city of Mykolaiv after filthy Russian barbarian savages rained missiles on residential neighborhoods in a massive missile attack on the entire country. pic.twitter.com/1mGTNS6QxC

