Több amerikai újság is arról számolt be vasárnap, hogy Joe Biden elnök kormánya feloldotta azokat a korlátozásokat, amelyek megakadályozták, hogy Ukrajna amerikai fegyverekkel lője Oroszország területét. A The New York Times, az AP és a Reuters november 17-i cikkei közeli forrásokra hivatkozva jelentették meg a hírt, a Fehér Ház azonban nem kommentálta az értesülést.

A Reuters szerint Kijev már a következő napokban elindíthatja az első ilyen hosszú távú támadást, de konkrétumok nem ismeretesek.