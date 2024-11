Ha megnézzük az eredményeket, érdekes dolgokat láthatunk

Florida néhány évtizede még billegő állam volt, mostanra stabilan republikánus lett. Ennek része az, hogy sok gazdag republikánus költözött az államba, de az is, hogy a latino lakosság egyre konzervatívabb lett. Trump minden egyes választáson jobban szerepelt itt, most is jobban áll, mint 2020-ban végzett. Persze az utoljára összeszámolt szavazatok itt is a nagyvárosokból és a külvárosokból jönnek majd, ez szűkülhet a végére.

Hasonló a helyzet Georgiában, ahol Trump vezet ugyan, de egyelőre nem kezdtek el szavazatszámokat lejelenteni a legnagyobb külvárosokból, ahol a demokraták masszív többségben lehetnek majd. Érdemes lesz kivárni a végét.