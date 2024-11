A New York Times szerint 93 százalék a Trump győzelem esélye

A New York Times választási előrejelző modellje szerint jelenleg 93 százalék a Trump győzelem esélye: a lap szerint végül 302 elektori szavazatot szerezhet (az elnöki poszt elnyeréséhez 270 elektori szavazat szükséges), és ezúttal a popular vote, vagyis a legtöbb szavazat is az övé lehet. Előző, 2016-os győzelmekor még a demokrata jelölt, Hillary Clinton kapta a több szavazatot, de Trumpnak így is meg volt a többsége az elektori kollégiumban.

Trump immár két csatatérállamot tudhat magáénak, és a New York Times szerint a maradék négyben is ő számít esélyesnek.