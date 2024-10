Az utóbbi évtizedek leghosszabb áramkimaradása sújtotta Kubát, a kommunista ország egyes részein egyáltalán, máshol részlegesen nem volt áram sok napon át. Múlt csütörtökön sötétült el az ország mintegy fele, majd péntek reggelre az egész, miután az Kuba legnagyobb hőerőműve egy üzemzavar miatt lekapcsolt, így csak a saját áramellátással rendelkező kórházak és hotelek úszták meg az áramkimaradást. Az ellátás szombaton részben helyreállt, de aztán ismét összeomlott, több alkalommal is.

A korlátozott áramkimaradások gyakoriak Kubában, van, ahol napi nyolc órán keresztül nincs is áramszolgáltatás, de az, hogy az ország egészét érje többnapos áramszünet a rendszer meghibásodása miatt, szinte példátlan. Ráadásul eközben egy hurrikán is lecsapott az országra: az Oscar október 20-án, vasárnap érte el az országot, majd hétfőre trópusi viharrá „csillapodott” erős széllel és esővel. Legkevesebb hatan meghaltak az ország keleti észében, és 15 ezer embert kellett evakuálni, sőt kétezer ház is megrongálódott a viharban és az amiatt keletkezett árvizekben, egyes területeket meg sem tudtak közelíteni a mentőegységek.

A karibi szigetország az áramkimaradások következtében lényegében napokra megbénult. Az iskolák és az egyetemek, a kulturális intézmények, a bárok és az üzletek jelentős része bezárt, a nem létfontosságú kormányzati szolgáltatásokat felfüggesztették. Az üzemanyaghiány miatt csak kevés benzinkút volt nyitva. A nem alapvető szolgáltatások területén dolgozókat arra utasították, hogy maradjanak otthon.

Ez őrület. Megmutatja az elektromos rendszerünk törékenységét. Nincsenek tartalékaink, nincs miből fenntartani az országot, napról napra élünk

– nyilatkozta egy 80 éves havannai nyugdíjas, Eloy Fon az AFP-nek.

A hatóságok hétfő délután azt közölték, hogy Havanna 80 százalékában legalább időszakosan van áram, Vicente de la O Levy energiaügyi miniszter pedig azt mondta, reméli, hogy estére vagy kedd reggelre országosan helyreáll az áramszolgáltatás, de az iskolák legalább csütörtökig zárva maradnak.

Tele a hűtőnk élelmiszerrel, és félünk

– mondta egy 53 éves havannai kisvállalkozó, Juan Estrada az AP-nek, és mások is okkal tartottak, hogy minden, hűtést igénylő élelmük megromlik.

A kétmilliós Havannában sokan az utcán, rögtönzött fatüzelésű tűzhelyeken kezdtek főzni (mivel PB-gázból is hiány van), hogy megelőzzék ezt. Sokan álltak sorban az olyan boltok előtt, amelyek a jegyrendszer által biztosított termékeket árulják. Azért is kénytelenek voltak így tenni, mert a nyitva tartó egyéb boltok készpénzt fogadnak el, viszont az automaták sem működtek, és a bankok sem nyitottak ki.

Sorban álltak az emberek kenyérért is, mert nem minden pékség nyithatott ki. Sok helyen vízből is hiány lépett fel, mivel a szivattyúk működéséhez is áramra lett volna szükség.

Az áramszünet alatt csak az emberek kisebb, benzines generátorainak hála volt némi fény – számolt be a Reuters. Sokaknak lemerült a mobiljuk is, és az internet-szolgáltatás sem volt stabil.

A közvilágítás hiánya a szervezett bűnözés fokozott veszélyét is magával hozza, ezért a hatóságok brigádokat hoztak létre a kormányzati létesítmények védelmére, és hogy megelőzzék a fosztogatást. Mivel a közlekedési lámpák sem működtek, az utak is veszélyesebbé váltak. A tömegközlekedés pedig kiszámíthatatlan lett az üzemanyaghiány miatt.

Olyan, mintha egy háborús gazdaságban élnénk

– idézett egy fővárosi lakost a The Wall Street Journal.