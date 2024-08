Robert F. Kennedy Jr. elnökjelölt poénból a Central Parkban hagyta egy medvebocs tetemét

Tíz évvel ezelőtt Robert F. Kennedy Jr. független elnökjelölt kidobta egy medvebocs tetemét a New York-i Central Parkban, majd úgy állította be a helyzetet, mintha az állatot biciklivel ütötték volna el – erről maga a politikus beszélt egy tévéinterjúban.

A politikus a trumpista Roseanne Barr komikussal folytatott beszélgetése alatt idézte fel a történteket: Kennedy a vallomásával vélhetően egy róla szóló, de még nem publikált New Yorker-cikket akart megelőzni. „Alig várom, hogy lássam, hogyan próbálja kiforgatni a New Yorker a történteket” – írta a politikus az X-en a beszélgetésről közzétett videofelvétel mellé.

Looking forward to seeing how you spin this one, @NewYorker… pic.twitter.com/G13taEGzba

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) August 4, 2024