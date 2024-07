Bomba robbant Moszkvában egy terepjáróban, egy katonatiszt lehetett a célpont

Bomba robbant egy Toyota Land Cruiser terepjáróban Moszkva északi részén, egy parkolóban, szerda reggel, írja az MTI. A kocsiban ülő házaspárt kórházba szállították.

Irina Volk, az orosz belügyminisztérium szóvivője azt mondta, hogy a robbanószerkezetet a vezetőülés alatt rejtették el. A robbanás egybehangzó sajtóhírek szerint a férfi mindkét lábfejét leszakította, a nőt szilánkok sebesítették meg. Mindkettőjüket kórházban ápolják.

A Kommerszant és a Rigába üldözött Meduza lapok szerint a gépkocsi Andrej Torgasov 49 éves őrnagy tulajdona, aki jelenleg az orosz védelmi minisztérium alkalmazottja. Korábban a vezérkar felderítési főcsoportfőnökségén (GU) a védett kommunikációért felelős részleg egyik vezetője volt.

A Twitteren keringenek felvételek, melyeken az látható, hogy egy férfi a parkolóban beszáll egy fehér kocsiba, majd nem sokkal később az égbe csapnak a lángok.

It got so hot in Moscow that Russian officers started exploding in cars. pic.twitter.com/st9m8zB7VJ