Zelenszkij nem kér Orbánból

Külföldi források egybehangzóan állítják, hogy Orbán Viktor a Vlagyimir Putyinnal való találkozója után levelet intézett Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének, melyben azt latolgatta, hogy az orosz elnök talán hajlani fog az együttműködésre a háború lezárására való törekvésekkel kapcsolatban. „Nagyobb az esély arra, hogy minden lehetséges tűzszüneti javaslatot pozitívan fogadjanak, és kidolgozzák a béketárgyalások menetrendjét” – fogalmazott a miniszterelnök a Szabad Európa szerint.

Orbán maga is békemissziónak nevezi a Moszkva és Kijev közötti egyensúlyozását és közvetíteni próbál a felek között az ukrajnai konfliktus békés rendezése érdekében, ám ebből a jelek szerint az ukrán elnök nem kér. Volodomir Zelenszkij Lengyelországban egy sajótájékoztatón beszélt arról, hogy csak kevés olyan szereplő van a világpolitikában, aki alkalmas lehet arra, hogy közvetítsen a felek között, Orbán és Magyarország pedig nem ilyenek.

„Sok ilyen ország van a világon? Nem. Úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok és Kína ilyen. És az EU, nem egyetlen ország, hanem az egész EU” – szögezte le az ukrán elnök, hozzátéve, hogy Kijev továbbra is nyitott bárkinek a békejavaslataira, amennyiben azok igazodnak az ő elképzeléseikhez. Ukrajna és Zelenkszij ragaszkodik az országuk területi integritásához, ha nem ez a kiindulópont, az ukránok nem is hajlandók tárgyalóasztalhoz ülni. Ebben a tekintetben nagyon messze vannak az álláspontok egymástól, hiszen Oroszország és Putyin a háború végét ahhoz köti, hogy Ukrajna lemond a NATO-csatlakozási szándékáról, és lemond a Krím mellett még négy megyéjéről is.