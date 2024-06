Az ortodox zsidóknak is kötelezővé teszik a katonai szolgálatot Izraelben

Az izraeli legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy az ultraortodox zsidó férfiakat is be kell hívni katonai szolgálatra – írja a The Guardian. A lap szerint ez egy politikailag robbanásveszélyes döntés, amely Benjámin Netanjahu kormánykoalíciójának stabilitását fenyegeti.

A kilenc bíróból álló testület keddi, egyhangú döntése megerősítette a múlt hónapban hozott ideiglenes határozatot, amely szerint az államnak nincs hatásköre arra, hogy az ultraortodox zsidókat felmentse a sorozási kötelezettség alól.

A bíróság egyben arra is kötelezte a kormányt, hogy vonja meg a támogatást az összes olyan vallási iskolától is, amelynek a diákjai nem vonulnak be katonának.