Kilép az ANO az európai liberálisoktól, miután az Orbánnal való barátkozás miatt kezdték vizsgálni elnöküket

A csehországi ANO párt kilép a liberális Renew (Újítsuk meg Európát) európai parlamenti frakcióból és az ALDE pártcsaládból is, közölte Andrej Babis volt miniszterelnök az X-en (korábbi Twitteren).

Az ANO vezetője szerint az eddigi tárgyalások azt mutatják, hogy ha maradtak volna, akkor nem tudták volna teljesíteni a választási ígéreteiket. Ezek közé tartozik az illegális migráció elleni harc, a belső égésű motorok uniós betiltásának visszavonása vagy a zöld intézkedéscsomag megváltoztatása, mindenek felett pedig az, hogy Csehország szuverén maradjon.

A volt cseh kormányfő jogait tavaly májusban függesztették fel az ALDE-ban, és vizsgálatot indítottak az ANO ellen is azért, hogy felmérjék, a párt mennyire elkötelezett továbbra is a liberális értékek mellett. Az indítványt a szintén a pártcsaládhoz tartozó Momentum mellett holland, osztrák, szlovák, lengyel és svéd liberális pártok terjesztették be, miután hetekkel azelőtt felszólalt a CPAC Hungary-n, ahol többek között Orbán Viktorral méltatták egymás érdemeit.

Csehországban az ANO listája bizonyult a legnépszerűbbnek a július 6-9. közötti EP-választásokon, így hét képviselőt küldhetnek a testületbe, amivel a Renew egyik legnagyobb küldöttségét adták.

Ahogy a Telex írja, a liberálisok EP-frakciója lett a választás egyik legnagyobb vesztese. Az ANO kilépésével szűkül a képviselő-testület hagyományos nagykoalíciójának mérete, amit a jobbközép Európai Néppárt (EPP), a Szocialisták és Demokraták (S&D) és a Renew alkot. Ez megnehezítheti, hogy a három párt biztosítsa a 361 fős abszolút többséget az Európai Bizottság új elnökének megválasztásához.

Babis azt is írta a bejegyzésében, hogy most új partnereket keresnek, de nem említette, hogy kik volnának azok. Ha nem ülnek be valamelyik képviselőcsoportba, akkor a függetlenek sorát fogják erősíteni, csakúgy mint teszi ezt a Fidesz az EPP-ből való 2021-es távozása óta.

