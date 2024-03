Macron mély felháborodást érez, Törökország szerint Izrael a palesztin nép kiirtására törekszik

112 ember meghalt és 760-an megsebesültek, amikor az izraeli katonák tüzet nyitottak egy segélykonvojra várakozó tömegre Gázavárosban.

A világ vezetői sorra ítélik el a civilek elleni támadást. Emmanuel Macron francia elnök pénteken azonnali tűzszünetre szólított fel Gázában, szörnyűnek nevezve a kialakult helyzetet.

– írta a francia elnök az X-en, és a nemzetközi jog tiszteletben tartására szólított fel.

Deep indignation at the images coming from Gaza where civilians have been targeted by Israeli soldiers.

I express my strongest condemnation of these shootings and call for truth, justice, and respect for international law.

