Feleségét és a fiát is megölhette egy prominens jogászcsalád tagja

A Murdaugh család közel 100 éve a dél-karolinai jogásztársadalom – egyben a helyi közélet – megkerülhetetlen szereplője, most azonban pénzügyi csalások és rejtélyes halálesetek sorozata, valamint egy kettős gyilkosság miatt kerültek reflektorfénybe.

2021. június 7-én este 10 órakor hívás érkezett a dél-karolinai Hampton megye segélyhívó központjába. A vonal másik végén egy férfi zaklatott hangon arról beszélt, hogy a feleségét és a fiát lelőtték, súlyosan megsebesültek és egyikük sem lélegzik. A férfi azt is mondta, hogy ő az imént ért haza, és rajta kívül nincs senki az ingatlanon. Az első rendőrségi autó nagyjából negyedóra múlva érkezett meg, őket követték a helyszínelők. A halottkém szerint az áldozatok, az 52 éves Maggie Murdaugh és a 22 éves Paul Murdaugh este 9 és fél 10 között halhattak meg.

A rendőrség sokáig senkit nem vett őrizetbe a kettős gyilkossággal kapcsolatban, a család pedig 100 ezer dolláros jutalmat ajánlott fel azoknak, akik valamilyen nyommal tudnak szolgálni. Egy évvel később, 2022. július 14-én aztán a dél-karolinai ügyészség vádat emelt Alex Murdaugh ellen a felesége és a fia meggyilkolása ügyében, ám később kiderült, hogy ez csak a jéghegy csúcsa egy biztosítási csalással, elsikkasztott pénzekkel és rejtélyes halálesetekkel tarkított történetben.

Jogászdinasztia és halál

Ahhoz, hogy jobban kontextusba tudjuk helyezni a történteket, érdemes egy kicsit visszamenni az időben egészen 1920-ig, amikor az újonnan létrehozott, dél-karolinai 14. kerület főügyészének nevezték ki idősebb Randolph Murdaugh-ot, Alex dédapját. Amikor 1940-ben Randolph meghalt, a fia vette át a helyét, és egészen 1986-ig, a nyugdíjba vonulásáig főügyész maradt. Ezt követően az ő fiát, a harmadik Randolph-ot választották meg a helyére, aki 2005-ig maradt a főügyészi székben.

Helyére 86 év után először került olyan főügyész, aki nem a Murdaugh család tagja.

Ilyen múlt után nem csoda, hogy a kerülethez tartozó Allendale, Beaufort, Colleton, Hampton és Jasper megyéket a helyiek Murdaugh Countrynak, azaz Murdaugh-országnak nevezik. A család az elmúlt száz év során nem csak a környék, hanem az egész állam egyik legprominensebb jogász dinasztiájává nőtte ki magát, és hatalmát csak növelte, hogy egészen a közelmúltig az állami főügyészek az ügyvédi praxisukat is fenntarthatták, így az igazságszolgáltatás két területén is befolyáshoz jutottak. Maga Alex is ügyvédként dolgozott a Peters, Murdaugh, Parker, Eltzroth & Detrick (PMPED) ügyvédi irodánál egészen 2021-ig.

De térjünk vissza a halálesetekhez, merthogy nem Maggie és Paul meggyilkolása volt az első tragédia. Gloria Satterfield már húsz éve dolgozott a családnál – előbb nevelőnőként, utóbb házvezetőnőként –, amikor 2018. február elején leesett a későbbi kettős gyilkosság helyszínén a lépcsőn, majd a sérülések következtében három hét múlva a kórházban meghalt.

Aztán szinte pontosan egy évvel Satterfield halála után történt egy másik baleset is a környéken, amikor egy motorcsónak hídpillérnek ütközött a Beaufort megyei Parris-szigetnél. A csónakban hat fiatal tartózkodott, köztük az akkor 19 éves Paul Murdaugh. Az ütközés következtében mindenki a vízbe esett, és egy fiatal lány kivételével ki tudtak úszni a partra, Mallory Beach holttestét azonban csak egy héttel később találták meg a közeli mocsárban. A baleset idején több tanú szerint is Paul vezette a csónakot ittas állapotban (ráadásul kiskorúként, mert Dél-Karolinában csak 21 éves kortól lehet hivatalosan alkoholt fogyasztani). Ellene az év áprilisában eljárás is indult, de ártatlannak vallotta magát.

Ilyen előzmények után jutottunk el 2021 nyaráig, amikor a kettős gyilkosság felderítése mellett a rendőrség egy korábbi haláleset aktáját is újranyitotta. Az eddigi adatok szerint egy Stephen Smith nevű tinédzser 2015-ben cserbenhagyásos gázolás következtében halt meg, azonban a hatóságok szerint a Maggie és Paul Murdaugh halála miatt indult nyomozás során olyan új információkhoz jutottak, amelyek miatt kérdések merültek fel a nyolc évvel ezelőtti halálesettel kapcsolatban. A New Yorker riportja szerint az egyik feltételezés szerint a nyíltan homoszexuális Smith gyűlöletbűncselekmény áldozata lehetett, és egy időben az a hír járta, hogy Paul Murdaugh-kal találkozgatott. Ráadásul a halál okával kapcsolatban is felmerültek kérdések:

a Smith holttestét elsőként megvizsgáló szakértő azt írta a beszámolójában, hogy a fiatal férfi fején egy golyó okozta sebet vett észre, ugyanakkor a hivatalos halottkémi jelentésben már az szerepelt, hogy az áldozatot elütötték.

Murdaugh körül elfogy a levegő

2021. szeptember 3-én Murdaugh elhagyta a PMPED ügyvédi irodát, majd másnap azzal hívta a 911-et, hogy az út szélén állva meglőtték. A férfit egy georgiai kórházba szállították, ahol a fején elszenvedett felületes lőtt sebbel kezelték. Szeptember 6-án Murdaugh ügyvédje kiadott egy nyilatkozatot, hogy kliense azért lépett ki az ügyvédi irodából, mert komoly opioid-függőséggel küzd, és bevonul egy rehabilitációs intézetbe. A PMPED azonban szeptember 7-én azt közölte, Murdaugh távozásának valódi oka az, hogy a férfi pénzt sikkasztott, és emiatt a PMPED megteszi a szükséges lépéseket.

Még mindig csak 2021 szeptemberében járunk, amikor bírósági iratokból kiderült, hogy Murdaugh egy korábbi kliensét és rokonát, Curtis Edward Smith-t arra kérte: ölje meg őt azért, hogy a másik, életben maradt fia, Buster Murdaugh hozzájuthasson a 10 millió dolláros életbiztosításához. Smith ellen vádat emeltek, szeptember 16-án pedig Murdaugh-ot is őrizetbe vették biztosítási csalás gyanújával.

Szeptember közepén újranyitották Gloria Satterfield aktáját is, az asszony gyerekei pedig azt indítványozták, hogy Murdaugh addig maradjon börtönben, amíg meg nem kapják a biztosítási pénzt. A Satterfield család elmondása alapján ugyanis Murdaugh a házvezetőnő halála után megkereste a fiait, és azt javasolta nekik, hogy indítsanak polgári eljárást gondatlanságból elkövetett emberölés miatt, mert – tekintve, hogy az ő birtokán történt a baleset –, a biztosító félmillió dollár értékű kártérítést fog fizetni, amit aztán ő majd továbbít a családnak. Murdaugh egy ügyvédet is javasolt, akiről csak később derült ki, hogy Murdaugh bizalmasa. Végül a pénzt valóban kifizette a biztosító, ám Satterfield családjának egy cent sem jutott belőle.

Október 14-én – azután hogy Murdaugh távozott egy floridai drogrehabilitációs intézetből – letartóztatták a Satterfield-üggyel kapcsolatban. Murdaugh visszatért Dél-Karolinába, ahol a bíróság pszichiátriai vizsgálatra kötelezte. Egy héttel később a rendőrség közzétette nem csak azt a segélyhívást, amelyet Murdaugh kezdeményezett a fejbelövéssel kapcsolatban, hanem egy olyat is, amely egy járókelőtől érkezett, és aki azt mondta: azért nem állt meg Murdaugh autója mellett, mert az egész jelenet „megrendezettnek tűnt”.

Murdaugh óvadékra vonatkozó kérését elutasította a bíróság, így nem helyezték szabadlábra, helyette november végén 27 pontban vádolták meg különféle pénzügyi csalásokkal. Ám ez csak a kezdet volt, a következő hónapokban 71-re nőtt a Murdaugh ellen felhozott vádpontok száma. Az ügyészek szerint mintegy 8,5 millió dollárt sikkasztott el az ügyfeleitől, a pénzt tisztára mosásában pedig Curtis Edward Smith segédkezett neki.

2022 nyarán elrendelték Gloria Satterfield holttestének exhumálást is, mert a Hampton megyei halottkém szerint a haláleset idején nem végeztek halottkémi vizsgálatot, nem volt boncolás, a halotti anyakönyvi kivonatban pedig az szerepel, hogy természetes halált halt, ami nem egyeztethető össze egy lépcsőn történő leesést követő sérülésekkel.

Kezdődik a végjáték

A kettős gyilkosság helyszínét jelentő, hatalmas, több mint 700 hektáros birtokot 2022 elején kezdték el árulni 3,9 millió dollárért, Alex Murdaugh pere pedig január 23-án kezdődött Colleton megyei bíróságon az esküdtek kiválasztásával. A tárgyalássorozat előreláthatólag tíz hétig tart majd, és az ügyészeknek azt kell bebizonyítaniuk, hogy az apa képes volt megölni a fiát és a feleségét csak azért, hogy egy kis időt nyerjen, mielőtt a pénzügyi csalásokból épült kártyavár összedől. Bár Dél-Karolinában még érvényes a halálbüntetés, az ügyészek közölték, hogy nem élnek ezzel a lehetőséggel, és Murdaugh bűnössége esetén életfogytig tartó börtönt kérnek a most 64 éves férfira.

A botrány ellenére a Murdaugh név még nem kopott meg teljesen. Amikor a New Yorker riportere a család székhelyének számító Hamptonba utazott, ellátogatott az ottani bíróság épületébe, ahol az egyik őr megmutatta neki a Murdaugh-ősök portréit az ülésteremben. Az őr által „igazán kedves úriembernek” nevezett Alex Murdaugh első meghallgatását is itt tartották, bár arra az időre levették a festményeket a falról. A riporternek egy bírósági alkalmazott azt mondta, hogy a helyiek egy része még mindig nem mer nyíltan beszélni a családról.

Az újságíró szerint azonban az ügy háttere még ennél is bonyolultabb. Az érintett vidéken sokáig gyapotot, kukoricát és szóját termesztettek, ez azonban kimerítette a talajt, és veszteségessé vált a növénytermesztés. A mezőgazdasági munkák megszűnésével olyan munkák maradtak, mint a fakitermelés vagy az orvosi hulladékok ártalmatlanítása.

Elkezdett azonban virágozni egy másik terület, a személyi sérülések miatt kártérítési pereket indító ügyvédi irodáké. Egy 2005-ig érvényben lévő jogszabály lehetővé tette, hogy a sérülést szenvedő ügyfelek bármelyik megyében pert indíthatnak egy cég ellen, feltéve, hogy a cég valamilyen formában jelen van ott. Hampton megyében sorra követték egymást az ilyen perek, a PMPED pedig számos, több millió dolláros pert nyert meg, 2002-ben például egy 14 millió dolláros orvosiműhiba-pert.

Ez azonban azt is magával hozta, a nagyobb cégek inkább elkerülték a környéket, azok viszont, amelyek kénytelenek voltak maradni, inkább a peren kívüli megegyezést választották. Bill Nettles, korábbi dél-karolinai legfőbb ügyész úgy fogalmazott: