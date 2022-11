Orbán megköszönte Meloninak, hogy nem engedték be a tengerből kimentett bevándorlókat

– olvasható Orbán Viktor magyar miniszterelnök angol nyelvű Twitterén, a posztot a Hvg.hu szúrta ki.

A Humanity1 nevű bevándorlókat szállító hajó két héten keresztül várt engedélyre, hogy kiköthessen Szicília partjainál, de az olasz kormány csak vasárnap kora reggel engedélyezte, hogy a mentőhajó 179, a tengerből kimentett emberrel a fedélzetén befusson az egyik szicíliai kikötőbe. A hajó azonban csak a kiskorúakat és az orvosi ellátásra szoruló embereket tehette partra, a felnőtt férfiaknak a fedélzeten kellett maradniuk, számukra megtiltották az országba való belépést.

Finally! We owe a big thank you to @GiorgiaMeloni and the new Italian government for protecting the borders of Europe. #GrazieGiorgia https://t.co/llTz5XO2xi

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2022