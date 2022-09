Tovább menetelhetnek keletre az ukránok

Egyre több helyen kelnek át az ukrán csapatok az Oszkil-folyón, amely a múlt heti nagy elsöprő harkivi offenzíva után természetes frontvonalként választotta el az ukrán és az orosz haderőt. Az ukránok az az északról délre folyó Oszkil nyugati partjánál megálltak a múlt héten, nem üldözték tovább az oroszokat, most már legalább három helyen partra szálltak a keleti parton az amerikai elemző intézet, az Institute for the Study of War (ISW) adatai szerint. Pénteken Kupjanszk városánál keltek át és helyeztek tüzérségi egységeket a keleti partra a műholdfelvételek szerint.

“Az orosz csapatok valószínűleg túl gyengék lennének megakadályozni további ukrán előrenyomulást, ha az ukrán erők az offenzíva folytatása mellett döntenek” – vélte az ISW.