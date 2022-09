Így buktatta le a volt elnöki tanácsadót a trumpista csalásgyár

Steve Bannon azt ígérte, hogy falat építenek a mexikói határra, helyette azonban zsebre tette a pénzt.

Szeptember 8-án egy megbilincselt férfit vezettek az egyik New York-i bíróság folyosóján azt követően, hogy feladta magát. Stephen K. (Steve) Bannon fénykorában Donald Trump főtanácsadójaként dolgozott, most azonban sikkasztás miatt emeltek vádat ellene – immár másodszor.

Bannon egyszer már azt remélhette, hogy megússza a dolgot, ugyanis a hivatalából távozó Trump elnöki kegyelemben részesítette, az előző manhattani kerületi ügyész azonban gondoskodott róla, hogy ne csak szövetségi, hanem állami szinten is eljárás induljon ellene egy nonprofit szervezetből kitalicskázott pénzek ügyében. Ha bűnösnek találják, Bannon akár 15 év börtönt is kaphat – olvasható a New York Times beszámolójában.

Húzzák fel a falat!

Trump elnöki kampányának és elnökségének egyik meghatározó ígérete volt, hogy kerítést, illetve falat húznak fel az amerikai–mexikói határra azért, hogy megakadályozzák az illegális bevándorlók bejutását, így nem nagyon volt olyan kampányrendezvénye, ahol ne skandálta volna azt a tömeg, hogy Build the wall!, azaz húzzák fel a falat.

Az ígéretet azonban csak részben tudta beváltani: a nagyjából 3200 kilométeres határszakasz 600 kilométeres részén már addig is volt valamilyen kerítés, ezt a Trump-kabinet kicserélte szorosan egymás mellé rakott, 5–9 méteres acélrudakra. Ugyanakkor a négy év alatt mindössze 64 kilométernyi új szakaszt zártak le, vagyis havonta kicsivel több, mint egy kilométert.

Már maga az alapötlet is szemfényvesztés volt. Greg Sargent, a Washington Post kolumnistája arra hívta fel a figyelmet, hogy sok olyan bevándorlónak, akiket Trump megcélzott, törvényes joga volt menedékjogot kérni, és ebben semmilyen fal nem akadályozta őket. Azzal azonban, hogy korlátozta ezt a jogot, Trump úgy csökkentette a bevándorlók számát, hogy a fal jelentősebb része fel sem épült, így viszont az építkezés kudarca is kevésbé volt érzékelhető.

A fal megépítése azonban igen hatékony kampányüzenetnek bizonyult, és ezt senki más nem érthette jobban, mint a 2018-ban Orbán Viktorral is találkozó Steve Bannon, aki Trump kampányát vezette.

A veterán és a tanácsadó

A We Build The Wall (Megépítjük a falat) nevet viselő cég 2018-ban adománygyűjtésként indult a GoFundMe oldalon, kezdeményezője pedig Brian Kolfage iraki háborús veterán volt, aki egy robbanásban elveszítette mindkét lábát és a jobb kezét. A csoporthoz csatlakozott több konzervatív aktivista, és a rendezvényeken megjelentek a Republikánus Párt nevesebb képviselői is, például ifjabb Donald Trump, és ekkor csatlakozott be Bannon is, aki az ügyészség szerint kulcsszerepet játszott a szervezet életében.

Kolfage célja eredetileg az volt, hogy egymilliárd dollárt gyűjtsön, ami ugyan földtől elrugaszkodott ötletnek tűnt, de azt nem lehet mondani, hogy ne jött volna a pénz. Az első három nap alatt 9 millió dollárt küldtek az adományozók, végeredményben pedig összesen

több mint 25 millió dollárt kalapozott össze

a később céggé alakult kezdeményezés.

A pénzből azonban nem fal lett, hanem fizetés: ugyan Kolfage többször is ígéretet tett arra, hogy vesz fel fizetést a cégből, a vádirat szerint Bannon több mint 100 ezer dollárnyi (közel 40 millió forintnyi) adományt utalt át a veteránnak. De úgy tűnik, hogy Bannon magának is félretett a pénzből. A mostani vádiratban nem szerepel, de a csoport egyik alapítója ellen zajló szövetségi eljárás során kiderült, hogy

Bannon előbb 380 ezer dollárt (148 millió forint) utalt át a We Build The Wall bankszámlájáról a saját nonprofit szervezetének, majd innen összesen 330 ezer dollárt (129 millió forint) a magánszámlájára.

Bannon ellen 2020-ban emeltek vádat a We Build The Wall gazdálkodásával kapcsolatos visszaélések miatt, ám mielőtt még bíróság elé került volna az ügy, Trumptól elnöki kegyelmet kapott. Egy New York államban 2019-ben életbe lépett változás azonban kibővítette az ügyészek lehetőségeit: addig az állam ügyészei számára tilos volt eljárást indítani olyan személyek ellen, akiket már szövetségi vád alá helyeztek ugyanazon bűncselekmények miatt. 2019-ben viszont – a Trump és holdudvara elleni vizsgálatokra reagálva – az állam törvényhozása kifejezetten engedélyezte az elnöki kegyelemben részesült személyek elleni vádemelést. Így tehát miközben Bannon megúszta a szövetségi szintű eljárást, az állami szintűt már nem.

Bannon a múlt héten feladta magát, de ez nem azt jelenti, hogy bűnösnek is vallotta magát, sőt állítása szerint politikai összeesküvés áldozata, így harcolni fog. Társai ugyanakkor már korábban elhasaltak az igazságszolgáltatás előtt, ők ugyanis nem kaptak elnöki kegyelmet a szövetségi eljárás során. Kolfage idén tavasszal bűnösnek vallotta magát, és még úgy is több mint öt év börtönre számíthat, hogy a megállapodás részeként a We Build The Wall lemondott 17 millió dollárnyi adományról.

A csalásgyár még nem állt le

Említett véleménycikkében Greg Sargent a Bannon-ügyet nem egyedi jelenségként kezeli, hanem a „trumpista csalásgyár” egyik termékeként, amelyhez hasonló felderítetlen ügyből még jó pár lehet.

Jelenleg egy szövetségi vádesküdtszék nyomoz az egyik olyan – Trump által létrehozott – politikai akcióbizottság (PAC) megalakítása, adománygyűjtése és -költése kapcsán, amely több millió dollárt kalapozott össze arra, hogy megtámadja a 2020-as elnökválasztás eredményét, e helyett azonban egy másik PAC-hez került a pénz.

Egy másik ügyben maguk az adományozók indítottak eljárást, amikor kiderült, hogy a tudtukon kívül nem egyszeri, hanem rendszeres adományozásba egyeztek bele Trump kampánycsapata számára.

De vannak korábbról eredeztethető eljárások is: Washington D. C. főügyészének tájékoztatása szerint a Trump beiktatását szervező bizottságnak és cégeknek 750 ezer dollár büntetést kell fizetniük, mivel a Trump Organization nevű családi cég visszaélt a beiktatásra gyűjtött nonprofit forrásokkal úgy, hogy az ünnepségre begyűjtött pénzt a Trump család javára fordították.

Sargent szerint ugyanakkor Bannon és a határfal esete a Trumphoz köthető csalásoknak a csúcspontja, ennek ugyanis már önmagában a szemfényvesztés volt az alapja. Mint írtuk, a fal jelentéktelen szerepet játszott Trump bevándorlók elleni küzdelmében, ráadásul olyan Trump-hívő adományozókat kerestek, akik csalódtak Trumpban amiatt, hogy nem halad a fal építése.

Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy az érintett adományozókat valójában kétszer is átverték: egyrészt nem lett kész a kampányban ígért, nem sokat érő fal, másrészt a pénz az építkezés helyett Bannon zsebébe ment.