Maradjon a szobájában, vagy letartóztatjuk – Kínában drónokkal szólítják fel otthonmaradásra a lakosságot

Több kínai város lakói is egy sci-fiben érezhetik magukat mostanában, az ablakon kinézve ugyanis azt láthatják, ahogy drónok köröznek a lakóépletek közt, és a rájuk erősített hangszóróból az az egyértelmű utasítás hallatszik, hogy ne lépjenek ki a lakásukból.

– hallatszik a masinákból.

Egy másik felvételen a hatósági drón toronyépületek közt manőverez, és azt mondja:

– fordította le a kínai szöveget a posztoló. Az egyik kommentelő azt írta, hogy „a valóság disztópikus rémálommá vált.”

Hainan Island

September 1th

A police drone patrolling and shouting out orders: ” Stay in your room unless it’s your turn to take daily routine COVID test (you can go downstairs) , Otherwise we will arrest you! ” pic.twitter.com/6EQNom01Bi

— Songpinganq (@songpinganq) September 2, 2022