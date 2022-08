Izgalmas eredményeket hoztak a keddi amerikai előválasztások

Augusztus 2-án öt amerikai államban is előválasztásokat tartottak, hogy eldőljön, kik indulhatnak el a két nagy párt képviseletében a novemberi félidős választásokon. Bár jobbára szenátor-, kormányzó- és képviselőjelöltekről döntöttek, Kansasben arról is szavaztak, hogy az állam alkotmánya továbbra is megvédje-e a művi terhesség-megszakításhoz való jogot, nem csoda, hogy a legnagyobb figyelem ide irányult.

A kansasi szavazók egy alkotmány-kiegészítéssel kapcsolatban nyilváníthatták ki a véleményüket, amely eltörölte volna ezt a jogot, utat nyitva a mostaninál szigorúbb szabályozásnak. A népszavazáson végül a „nem”-ek nyertek, így marad a jelenlegi jogi helyzet. Az eredmény nemcsak azért fontos, mert ez volt az első ilyen szavazás a szövetségi Legfelsőbb Bíróság júniusi szigorítása után, hanem azért is, mert a részvételi adatok alapján jóval többen szavaztak a népszavazáson, mint az előválasztáson induló jelöltekre.

Erre azért volt lehetőség, mert míg az előválasztáson az adott párt regisztrált szavazói voksolhatnak, az előválasztáson a nem elkötelezett választók is. Így lehetett az, hogy míg a kormányzójelöltekre összesen 727 ezren szavaztak, addig az abortuszhoz való jogról 909 ezren. Ez azt is jelenti, hogy a művi terhesség-megszakítás kérdését nemcsak a pártos szavazók tartják fontosnak, hanem a függetlenek is, amit a Legfelsőbb Bíróság ítéletét bíráló demokraták a következő hónapokban a kampányban is hasznosíthatnak.

Kansasben jelenleg egy demokrata politikus, Laura Kelly ül a kormányzói székben, aki újraindul a pozícióért, republikánus kihívója pedig a Donald Trump által is támogatott Derek Schmidt lesz. Az államban jelenleg republikánus többségű a szenátus és a képviselőház is, és 1964 óta nem nyert itt demokrata elnökjelölt, ám a népszavazás eredménye, amely a demokratáknak kedvezett, némileg árnyalja a képet.

Michigan

Az, hogy Schmidt esetében a volt elnök támogatása előnyt vagy hátrányt jelent-e, nem egészen egyértelmű. A demokraták egy része úgy véli, hogy hátrányt; árulkodó, hogy a szintén előválasztást tartó Michiganben több mint 400 ezer dollárt költöttek a szélsőjobboldali és Trump által is ajánlott John Gibbset támogató reklámokra. A 3-as körzet képviselői székére pályázó Gibbs ellenfele a republikánusok között Peter Meijer volt, annak a tíz konzervatív képviselőnek az egyike, aki annak idején támogatta a Trump elleni második impeachment (közjogi felelősségre vonás) elindítását. Meijer érthető módon csalódott volt a demokraták kampányhúzása miatt, akik úgy kalkulálnak, hogy minél szélsőségesebb jelölt kerül szembe a demokrata jelölttel, Hillary Scholtennel, annál biztosabb, hogy a mérsékeltebb vagy Trump-ellenes szavazók elpártolnak a republikánus indulótól.

A 2020-as elnökválasztáson Michigan csatatérnek számított, mely végül Joe Biden javára dőlt el, a hármas körzetben pedig ugyan Trump nyert, de csak 50-47 százalék arányban, ami semmiképp nem mondható földcsuszamlásszerűnek. Az államban november 8-án kormányzót is választanak, a regnáló demokrata Gretchen Whitmer és a republikánus Tudor Dixon csap össze. Dixonról tudható, hogy támogatja a minél kiterjedtebb fegyverviselési jogokat, ellenzi az abortuszt, és támogatná egy, a magyar, gyermekvédelminek nevezett törvényhez hasonló szabályozás bevezetését az iskolákban, amellett, hogy korábban hevesen támadta a Covid-járvány miatti lezárásokat.

Arizona

Biden két évvel ezelőtti győzelméhez nagyban hozzájárult az, hogy az utóbbi években a republikánusoktól a demokraták felé elmozduló Arizonában győzni tudott. Az állam két szenátora közül ősszel a volt űrhajós, a demokrata Mark Kelly védheti meg a székét, méghozzá Blake Mastersszel szemben. Masterst nemcsak Trump támogatta, hanem Peter Thiel techmilliárdos is, aki Masters előválasztási kampányára 13 és fél millió dollárt költött. Thiel erősen szélsőjobboldali nézeteket vall, életrajzírója szerint és politikai nézetei a fasizmus szélén táncolnak, és utálja a demokráciát.

Arizona jelenlegi kormányzója a republikánus Doug Ducey, az ő újraindulását azonban megakadályozzák az állami jogszabályok, amelyek szerint két folyamatos hivatali ciklus után nem lehet harmadszor is elindulni. Helyette ott lesz a demokrata Katie Hobbs, a republikánusok közül pedig jó eséllyel Kari Lake, bár nagyon szoros a verseny. Cikkünk írásakor, szerda kora délután 81 százalékos feldolgozottságnál Lake alig több mint 1,5 százalékponttal vezet Karrin Taylor Robson előtt. Lake ugyancsak Trump támogatását élvezi, ez azonban mind az ő, mind Masters számára hátrányt jelenthet egy olyan államban, amely éppen Trump idején távolodott el a republikánusoktól.

Washington

Ezzel szemben Washington államban olyan republikánusok állnak nyerésre, akik határozottan kiálltak Trumppal szemben. A 3-as körzetben Jaime Herrera Butler, a 4-es körzetben Dan Newhouse a második, illetve az első helyen áll 57 százalékos és 47 feldolgozottságnál. Washington azon kevés államok egyike, ahol az előválasztás jelöltjei nem különülnek el két szavazólapra, hanem mindenki ugyanabban a listában szerepel, párttól függetlenül, és az első két helyezett megy tovább az előválasztásra.

Ez egyrészt azt jelenti, hogy akár ugyanannak a pártnak a két jelöltje is továbbjuthat, másrészt azt is, hogy a mérsékeltebb vagy a pártjukkal nem mindig azonos platformon szereplő jelöltek is előnyhöz juthatnak. Butler és Newhouse az utóbbi kategóriába tartozik, ugyanis a képviselőházban megszavazták a Trump elleni impeachment elindítását.

Az állam egészét tekintve 2020-ban nagy fölénnyel nyert Biden Trumppal szemben (58 vs. 38,8 százalék), de a leginkább republikánus körzetnek számító 3-asban és 4-esben Trump kapta a legtöbb szavazatot (51 százalék és 58 százalék).

Nem túl jó nap a progresszíveknek

A kedd vesztesei a Demokrata Párt progresszív jelöltjei voltak – ahogy az a Hill összefoglalójából kiderül. A michigani 11-es képviselőházi körzetben Haley Stevens győzte le a Bernie Sanders és Elizabeth Warren szenátorok által támogatott Andy Levint. Sanders Missouriban is rossz lóra tett, ott a szenátusi jelölésben maradt alul az általa támogatott Lucas Kunce a Busch sörgyártó örökösével, Trudi Busch Valentine-nal szemben.

A képviselőház progresszív demokrata tagjai közül azonban ketten újra megmérkőzhetnek a helyükért a félidős választásokon: Cori Busch Missouriból, illetve Rashida Tlaib Michiganből könnyedén nyert.