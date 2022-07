Orbán Viktor: Előfordul, hogy néha félreérthetően fogalmazok

A nemzeti szocializmusban mi is bűnösök vagyunk, ezért a rasszizmussal kapcsolatos megnyilatkozásokat kiemelt érzékenységgel kell kezelni

– többek közt erről beszélt Karl Nehammer osztrák kancellár az Orbán Viktorral Bécsben közösen tartott sajtótájékoztatón, utalva burkoltan a miniszterelnök botrányt kiváltó tusványosi beszédére.

A Telex tudósítása szerint Nehammer úgy folytatta, Magyarország fontos geostratégiai partnere Ausztriának, különös tekintettel arra, hogy Magyarország Ukrajna szomszédja is, így az elsők között érte el a menekülthullám Ukrajna felől. A kancellár közölte, Ausztria 80 ezer menekültet fogadott be.

A déli migrációval összefüggésben arról beszélt, Magyarországot előbb éri ugyan el a menekülthullám, de az tovább csapódik. Úgy folytatta, ilyen időben partnerségre és barátságra van szükség.

Orbán Viktor ezt követően átvette a szót és közölte, a legfontosabb téma a migráció volt az osztrák kancellárral folytatott beszélgetésen, és „intellektuális kérdésekről” is folytattak eszmecserét, ilyen volt például a rasszizmus ügye is.

Egy magyar mindig otthon érzi magát Bécsben, és egy osztrák is otthon érezheti magát Magyarországon. Könnyű időkben a barátság is könnyebb, de most nehéz idők vannak. Arra voltam kíváncsi, hogy most is számíthatok-e az osztrák barátainkra. Erre pozitív választ kaptunk

– mondta a kormányfő.

A két ország közötti vitás energetikai kérdésről szólva azt mondta, Magyarország továbbra is elszánt az atomerőmű bővítésében, amit Ausztria elutasítana. Azzal érvelt, hogy nekünk nincsenek olyan folyóink és lehetőségeink, mint az osztrákoknak, ezért mi nem tudjuk nélkülözni az atomenergiát. Ez a vitás kérdés megmarad, de egymás számára kölcsönös biztonsági garanciát kell adni, amennyire lehet, magyarázta.

Ami pedig a rasszizmust illeti, Orbán úgy fogalmazott,

az antiszemitizmus és rasszizmus kérdésében teljes egyetértésben vagyunk. Amit az osztrák kancellár gondol, azt gondolom én is. A politikában biológiai alapú megközelítés nem lehetséges, ami lehetséges, az a kulturális alapú megközelítés.

Elismerte, hogy a migrációt ellenzi.

Nem ravaszkodok, utalok, kerülgetem a forró kását, világos, direkt álláspontom van, magamat migráció- bevándorlásellenes politikusként definiálom. Ez nem faji kérdés, ez kulturális kérdés. A civilizációnkat úgy akarjuk fenntartani, ahogyan az most van. És ebben a tekintetben különbözünk Ausztriától. Mi mindig meg fogjuk védeni határainkat

– szögezte le.

És ez még mindig nem volt minden, Orbán tovább magyarázta a tusványosi beszédét.

Előfordul, hogy néha félreérthetően fogalmazok. Itt egy civilizációs pozícióról van szó, büszkék vagyunk arra, amit Magyarország a rasszizmus elleni harc terén elért. Nem rasszizmusról van szó, hanem kulturális különbségekről

– magyarázta.

Emlékeztetőül: a miniszterelnök szombati beszédében a többi közt úgy fogalmazott, „a Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevert fajúak, hanem a saját európai otthonában élő népeknek vagyunk a keveréke. (…) Egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem akarunk kevert fajúvá válni.” A beszéde miatt nem sokkal később lemondott Hegedüs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott.

De vissza a sajtótájékoztatóhoz: Orbán az ukrajnai háborúról pedig azt mondta, továbbra is a békéért kell tenni. Az, hogy csökkenteni akarják az energiafogyasztást Nyugaton, az már a háborús gazdálkodás előzménye. Ha energiahiány lesz, akkor recesszió lesz. Ha pedig visszaesés van, akkor elveszítjük a politikai stabilitást is, ecsetelte.

Az európai fogyasztáskorlátozásról szólva elmondta, a magyarok nem szeretik, ha jogot vesznek el tőlünk.

Úgy is mondhatnám, hogy a magunkfajták nem szeretik az ilyesmit. Az energiamixet minden ország saját nemzeti hatáskörben állapítja meg…Ha Brüsszelben beleszólnak, hogy mit kell csinálni a saját energiánkkal, az függetlenül Brüsszel jó szándékától vagy rossz szándékától, nem fogja elnyerni a magyarok tetszését

– nyilatkozott. Hozzátette rögtön: nincs mit tenni, az európai egység is fontos, a kormány tudomásul veszi a kedvezőtlen döntést és igyekeznek azt a számukra legkisebb károk mellett végrehajtani. Nehammer úgy véli, közös gázbeszerzési rendszerre lenne szükség.

Kicsit később azt is mondta, nem úgy van, hogy van egy európai egység, amit az európai tagállamok követnek. Az a tagállamok közös döntése, de abban mi is benne vagyunk. „Az EU nem Brüsszelben van, hanem Bécsben, Budapesten, Madridban, Berlinben. Nem ki akarok babrálni az EU-val, hanem hozzá akarjuk tenni a magunkét a közös döntéshez. Brüsszel nekünk nem a főnökünk” – mondta.

A magyar miniszterelnök kitért arra is, azért védte meg az EU-ban Kirill pátriárkát, mert kell kerülni az egyházi személyek szankcionálását, „már csak azért is, mert válaszul a mi egyházi vezetőinket is szankciók sújthatják. Ki fog akkor it tbékét csinálni?”