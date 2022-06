Báli ruhában tértek vissza iskolájuk romjaihoz a harkivi diákok

Visszatértek iskolájuk romjaihoz azok az ukrán diákok, akiket a háború megfosztott attól, hogy elballaghassanak, írja a Telegraph. Az alábbi képet Anna Episheva tette közzé, a fotón az unokahúga látható, és mint írta, a lány és barátai nagyon várták, hogy megünnepelhessék ezt a fontos napot, „aztán jöttek oroszok”.

Anna Episheva: My niece was supposed to graduate this year from her high school. She and her friends bought dresses and were looking forward to this day. Then Russians came. Her school was directly hit and destroyed. Today she came back to what is left of her school and her plans pic.twitter.com/q9cJW2j8f0

Az alkalomról egy videót is közzétettek, amin az is látható, amint szülők filmezik a gyerekeiket, akik kénytelenek voltak iskolájuk romjainál eltáncolni azt a táncot, amit az iskolában töltött évek alatt mind vártak.

10 graduates of school N134 in Kharkiv, which was destroyed by Russians at the end of February 2022, danced a farewell school waltz among the ruins of their former school.

You can see their parents who also came to this touching graduate day.

Video Suspilne Kharkiv pic.twitter.com/z3KjSZXhoh

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) June 7, 2022